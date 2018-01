1.872.819 skattefrie kroner værd gik til en mand fra Halsnæs for en 3.plads i Eurojackpot. Foto: Danske Spil

Lotto-millioner faldt på et tørt sted: Så blev øjnene våde

Halsnæs - 05. januar 2018

En tredjepræmie i Eurojackpot har gjort en mand i 60'erne fra Halsnæs Kommune til millionær. Den heldige vinder havde købt sin vinderkupon i Kvickly i Frederiksværk, og den viste sig at være 1.872.819 skattefrie kroner værd.

Gevinsten falder på et tørt sted for vinderen, som er førtidspensionist på grund af flere blodpropper.

- Når man er syg og førtidspensionist så har man bare ikke særlig meget at rutte med. Og jeg har børn og børnebørn, der skulle have julegaver og alt det andet, der hører julen til. Så jeg har hutlet mig igennem og været nødsaget til at optage nogle dumme dyre lån. Oveni måtte jeg skubbe betalingen af huslejen. Så jeg var virkelig på røven. Ja. Undskyld mit sprog, siger vinderen, der ønsker at være anonym, med et smil.

Der har ellers ikke været meget at smile af.

- Min mor døde lige før jul, så det har været ret hårdt, og der har været meget at se til, siger han og fortæller, at han begyndte at græde, da han fandt ud af, hvor meget han havde vundet.

- Da jeg indleverede kuponerne, sagde damen i kiosken, at der var en gevinst på over 9.999 kroner, på min kupon så jeg var nødt til at gå i banken. I det samme så jeg sådan et papskilt, hvor der stod, at nogen havde vundet 1.872.819 kroner netop i den kiosk. Jeg sagde til hende for sjov, at det da gerne måtte være den gevinst, der var min. Det grinede vi lidt af. Da min bror og jeg kom ud i bilen, tjekkede vi tallene på min telefon. Så begyndte jeg simpelthen at tude af glæde.

Det viste sig, at manden har været millionær siden 29. december, men først i går, torsdag, fandt ud af det, da han med hjælp fra sin bror handlede og indleverede sine kuponer.

Det første den nyslåede millionær foretog sig var derfor også at få styr på huslejen og betalt alle lån ud.

- Det letter virkelig en sten fra mit hjerte. Det er jo en helt ny virkelighed og et helt nyt liv, jeg går ind til nu. Jeg er sikker på, at min mor sidder deroppe og smiler. Hun har støttet mig så meget gennem tiden. Så nu kan hun også hvile i fred med tanken om, at det nok skal gå.

Men gevinsten kommer ikke kun ham selv til gode. Faktisk forgylder kuponen hele mandens familie, da de gennem flere år har lavet en form for Lotto-klub.

- Det er mig, der har stået for det meste - også de fleste indskud. Så det er også mig, der får de fleste af pengene. Men det er heldigvis aftalt på forhånd, så alle er bare så glade.

Vinderen har en drøm om, at han nu kan få skiftet sin lejebolig på 2.sal ud med en lille andelslejlighed i stuen, da han har lidt problemer med at gå.

- Og så skal jeg forkæle mine børn og børnebørn. Mit ældste barnebarn skal konfirmeres indenfor de næste par år, så nu kan vi være sikre på, at han får en ordentlig fest. Og så skal jeg nok have en vaskemaskine og en tørretumbler.