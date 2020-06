Lotto-millionær fra Halsnæs

Det sker via Millionærgarantien på Lotto, hvor man bliver millionær, selvom man har 0 rigtige. Vinderen fra Halsnæs har sammen med en lige så heldig spiller fra Esbjerg Kommune De to spillet med via Plus-abonnement og får gevinsten på 1.000.000 skattefri kroner sat ind på kontoen i løbet af et par dage.