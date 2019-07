Se billedserie Der blev gjort mange gode handler under Torup Marked lørdag. Foto: Allan Nørregaard

Lokalt marked er et mødested

Halsnæs - 21. juli 2019 kl. 10:15 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stadsholderne har dårligt nok fået arrangeret deres varer på Torup Marked ved Dyssekilde Station lørdag formiddag, før kunderne strømmer til og begynder at handle i boderne. Boder, der bugner af kål i stærke grønne nuancer, blomster i alverdens farver, og marmeladeglas med sirlige mærkater. Fælles for varerne er, at de er hyperlokale og højst har rejst nogle kilometer, før de kom på markedet. Der er for eksempel brød fra lokalt bageri lige om hjørnet i den ene, hjemmelavet saft og marmelade, der er lavet en kilometer herfra i en anden, og lokale grøntsager fra en gård, der ligger 1,4 kilometer herfra, i en tredje bod. Det er noget kunderne kan lide, og gennem markedets otte-årige historie, er det vokset fra en håndfuld boder til omkring 20 i dag, fortæller stationsforstander Peter Plant.

- Der plejer at komme 5-600 mennesker - og der bor 356 personer i Torup. Her kan man få en fornemmelse af den lokale mad. Det er kilometermad, som vi kalder det, der har rejst få kilometer. Da vi startede for otte år siden blev der grinet lidt af konceptet, men nu er det en aktuel debat, og der er kommet en interesse for klima og miljø, siger Peter Plant.

- Og så er det blevet et mødested. Det har en vigtig funktion, fordi det er et sted, hvor folk mødes på kryds og tværs. Det er vigtigt at have et sådant sted i et ellers opdelt samfund. Det viser også, at et liv på landet er værd at leve, siger den lokale ildsjæl, der blandt meget andet også er formand for LAG Halsnæs-Gribskov.

En af dem, der er kommet for at købe lokale varer, er Ida Boel Jacobsen.

- Vi er i sommerhus i Hals Strand, og vi har en oversigt over, hvornår der er marked her, hængende på køleskabet. Her er vildt hyggeligt, og det er fedt at støtte det lokale. Det er nemmere at købe lokalt på den her måde i stedet for at skulle køre rundt til de forskellige gårde. Når det er samlet her, kan man købe ind til en hel uge. Det betyder noget, at det er helt friske varer, siger hun.

Sommeren 2019 byder på ti markeder i alt, hvor lørdagens var det fjerde i rækken. Der er Torup Marked den 3., 17., 31., august samt 14. og 28. september og 12. oktober.