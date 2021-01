Se billedserie Et bytorv i centrum af Ølsted er noget af det man har ønsker om i Ølsted Borgerforening og lokalråd. Foto: Niels J. Larsen

Lokalråd vil råbe politikere op

Halsnæs - 07. januar 2021 kl. 04:48 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

»Det er svært at være græsrod, hvis ikke gartneren mener man skal gro og giver betingelserne for det!

Sådan konstaterer Ølsted Borgerforening i et indlæg i decemberudgaven af »Rundt om Ølsted« med overskriften Oplæg til samarbejde om udvikling af Ølsted.

Indlægget er samtidig sendt til borgmester Steffen Jensen (S) og det samlede byråd. Det er nemlig »gartneren«, som borgerforeningen - der også fungerer som lokalråd - savner handling fra.

I indlægget konstateres det, at man som lokalråd og borgerforening har gjort sig tanker om hvordan man kan gøre Ølsted til en bedre by og et mere attraktivt sted at bo. Man henviser til de initiativer der allerede er taget omkring grusgraven og de mangler og problemer man oplever her.

I Ølsted føler man sig overset af »kommunen«, når der skal bevilges penge til nye tiltag og vedligeholdelse. Man savner også dialog og planlægning af fremtidige projekter: Hvor skal vi hen, og hvordan kommer vi dertil?

»Det ville betyde meget for vores områdes fremtid, hvis vi - byråd, relevante udvalg, lokalråd - kunne sætte ps sammen ansigt til ansigt og få skabt nogle rammer for hvordan vi kommer i gang og videre,« hedder det i en direkte appel til politikerne.

I et følgebrev til byrådsmedlemmerne skriver Per Perschke, talsmand for Lokalrådet og næstformand i Ølsted Borgerforening at man gerne ser en politik for hele Ølsted-området omkring borgernes fælles interesser, en handlingsplan man kan forholde sig til.

- Der bliver alt for tit talt om at komme op i helikopteren, men der er aldrig nogen der taler om at få lavet en start- og landiingsbane! Hvis vi som Ølsted Lokalråd skal have nogen reel værdi, er vi nødt til at have en bedre »startbane« end blot et navn, skriver Per Perschke og anmoder om et møde i starten af 2021 - når Corona-situationen tillader det - med borgmester og relevante personer fra udvalg og administration.