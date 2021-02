Se billedserie Sekretæren i kortklubben boede på »Mælkevejen«, som man skriver. I dag hedder vejen, hvor Frederiksværk-mejeriet Godthaab lå, sjovt nok Godthåbsvej. Foto: Niels J. Larsen

Lokalhistoriske detektiver afdækker kortklub

Halsnæs - 21. februar 2021 kl. 16:41 Af Niels Jørgen Larsen

Takket være et imponerende arbejde af lokalhistoriske »detektiver« tegner der sig nu et ganske overbevisende billede af, hvem »Mester«, »Kassereren«, »Bogholderen« og »Sekretæren« var.

Nye læsere kan starte med at finde Frederiksborg Amts Avis fra fredag 12. februar frem fra aviskurven ved siden af brændeovnen! Her omtalte vi bogen »Spilleklubben De Fire Brødre« og efterlyste oplysninger fra læserne om hovedpersonerne i bogen, der er gengivelse af protokollen fra en kortklub i Frederiksværk 1909-11.

Det er det ene kortklubmedlemmer Carl Pedersens barnebarn Palle Hyldenbrandt - bosat i Vejle - der har fundet de gamle notesbøger og fået udgivet dem i bogform. Prokokollerne indeholder underholdende beskrivelser af kortaftnerne i klubben, hvor der spilles 66 og indtages Romtoddy'er, mens mændenes bedre halvdele - kaldet »Opsynet« - hygger sig sammen i de tilstødende lokaler.

Carl Pedersen var bogholder på Hærens Krudtværk i Frederiksværk, og derfor lå det til at han også var »bogholderen« i kortklubben. Men skarpsindig research af en af »detektiverne« Anne Moore peger på, at Palle Hyldenbrandts farfar Carl Pedersen var kortklubbens kasserer.

På Lokalhistorisk Værksted Udover Anne Moore har særligt Steen Mogensen gravet oplysninger om kortklubben frem, og gennem en uge har der været ivrig korrespondance mellem dem, Palle Hyldenbrandt, avisen og Kirsten Sommer, stifter af Lokalhistorisk Værksted, hvor man har tilbudt at samle oplysninger på værkstedets Facebook-gruppe og er parat til at dykke yderligere ned i emnet, når det igen bliver muligt at mødes i værkstedet.

Frederiksborg Amts Avis er ligeledes i dialog med Industrimuseet Frederiks Værk, der imidlertid på grund af nedlukningen endnu ikke har haft mulighed for at gennemse billed- og tekstarkiver for at finde oplysninger om kortklubbens medlemmer og deres adresser i Frederiksværk.

Her er de fire Udfra Steen Mogensen og Anne Moores grundige arbejde kan der siges dette om kortklubbens medlemmer:

Mester er Marinus Andersen, gift med Valborg (født Mortensen), boende i Nørregade, er i tekstilbranchen (skræddermester),

Bogholderen er Sophus Frederiksen, gift med Christine (født Pedersen), boende på »Hjørnet«, som menes at være et hus på nuværende Hermannsgade 14.

Kassereren er Carl Pedersen, gift med Ingrid (født Hyldebrandt), boende først på »Langeline« (der kan være nuværende Strandvejen), efterfølgende i lejlighed i »Skoven« (Aasebo-kvarteret?), arbejde som bogholder på Hærens Krudtværk.

Sekretæren er Jacob Stein, gift med Christine, kaldet Stine (født Hansen), boende på »Mælkevejen«, der som vi gættede på i Frederiksborg Amts Avis er den nuværende Godthåbsvej, hvor mejeriet Godthaab lå.

For yderligere oplysninger om personerne omkring kortklubben henvises til Facebook-siderne for Lokalhistorisk Værksted Halsnæs og Frederiksværk fra dengang det var før.

Palle Hyldenbrandt er i øvrigt meget taknemmelig over det udviste engagement i emnet.

Minder om Aase Hansen På Industrimuseet Frederiks Værk har man fulgt Palle Hyldenbrandts bogudgivelse og den efterfølgende omtale med stor interesse.

- De bevarede notesbøger giver et relativt sjældent indblik i et hjørne af fritidslivet hos en ganske bestemt, lille kreds af borgere i Frederiksværk. Det drejer sig om den uformelle del af hverdagslivet, som i modsætning til det offentlige liv, kun i sjældne tilfælde sætter sig spor i form af et kildemateriale, der senere finder vej til fx museets arkiv. Tilmed står vi her med et præcist tidsmæssigt nedslag fra årene 1909-11, hvilket med en vis indsats gør det muligt at indplacere »noterne« som en brik i et større samfundsmæssigt puslespil, siger museumsinspektør Marie Bach.

Hun tilføjer at beskrivelserne i bogen ikke ligger vældig langt fra nogle af passagerne i den lokale forfatter Aase Hansens erindringsroman: »Fra den grønne Provins«, som har fokus på de første årtier efter 1900.

Palle Hyldenbrandts bog Spilleklubben De Fire Brødre kan bl.a. bestilles via hjemmesiden bod.dk. Frederiksborg Amts Avis-artiklen fra 12. februar ligger også på sn.dk/Halsnæs.