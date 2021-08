Se billedserie 15-årige Haruho Watanabe er fanebærer til Paralympiaden og bruger Vilhelm Hertz? krykker - her krykken Mumi. Foto: Naoyuki Miyatai

Lokale design-krykker er med til Paralympiade

Halsnæs - 21. august 2021 kl. 04:13 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Det er lige oppe over at verdens bedste paraatleter mødes og dyster til olympiaden i Tokyo, og traditionen tro skal den olympiske ild rundt i værtslandet inden åbningsceremonien. En af fakkelbærerne er 15-årige Haruho Watanabe, der de seneste to år har brugt krykker fra det danske designfællesskab Vilhelm Hertz, og de specialdesignede krykker fra det Halsnæs-baserede firma hjalp hende, da hun fredag aften gik sin del af ruten med den olympiske ild.

Vilhelm Hertz understreger, at det er kæmpestort for den lille designvirksomhed at blive vist frem til Paralympiaden.

- Når vi nu arbejder med mennesker med handicap, og prøver at skabe smukke krykker til hele mennesker er det jo fuldstændig fantastisk, at en af fakkelbærerne til PL benytter vores design, siger Kristoffer Vilhelm, som sammen med Thomas Hertz står bag designer-krykkerne.

Den japanske forbindelse Det er en ejendommelig vej de danske krykker har taget til OL i Tokyo. For tre år siden var den japanske designer Naoyuki Miyata på besøg fire måneder i Danmark for at studere og lære designprocesserne bag krykkerne. Han boede hos hos Kristoffer Vilhelm, der står bag krykkerne, og var i mesterlære.

Miyata tog tilbage til Japan, og den japanske forbindelse var skabt. Siden har Naoyuki Miyata været eneforhandler af krykkerne i Japan, og har altså Haruho Watanabe som kunde.

Haruho Watanabe er ikke sponsoreret eller på anden måde betalt af Vilhelm Hertz, men har blot gjort Vilhelm Hertz opmærksom på, at hun er fakkelbærer, da hun er meget stolt af det.

Kristoffer Vilhelm fik de første ideer til speciallavede krykker i 2014 og håndlavede det første par i sit skur. Krykkerne bliver nu solgt i flere lande blandt andet Japan. Foto: Nikolaj Hegelund Villumsen

Vil bryde stigma Vilhelm Hertz krykkerne ligger i direkte forlængelse af den danske designtradition. Det gælder både de rene linjer, kvalitet, komfort og materialerne. De er alle designet og håndlavet i flåde-eg, kernelæder, aluminium, kulfiber og asketræ på værkstedet i Hundested.

Krykkerne bliver udformet og skræddersyet til brugeren mål og behov, men skal flytte mere end gangbesværede personer. De skal også rykke samfundets opfattelse af krykkebrugere og hjælpemidler og bryde stigmaet med at have et handicap, og her spiller designet en væsentlig rolle.

- Vi vil lave noget der netop er meget synligt for at bryde stigmatiseringen. Og hvorfor så det? Jo, hvis vi skal bryde et stigma, kommer bruddet ikke fra omverdenen, men os selv. Man må vise, at man er stolt af at være sig selv, siger Kristoffer Vilhelm og fortsætter:

- Derfor producerer vi krykker, som du stolt kan vise dig frem med, og som du kan være med til at sætte dit præg på. Vi har i vores design valgt at understrege, at dette er en smuk kunstgenstand, der skal passe til et formål.

Han har tidligere i Frederiksborg Amts Avis sidestillet krykkerne med et par briller. Dengang argumenterede han for, at man aldrig spørger en brillebærer, hvad vedkommendes øjne fejler, men oftere komplimenterer et par flotte briller. For krykkebrugerne er det lige omvendt.

- Her er fokus er på problemet, ikke hjælpemidlet, lød hans argument dengang.

Håbet er derfor, at krykken på samme måde som en stok eller et par briller med tiden kan blive opfattet mere som et »accessorie« end et hjælpemiddel.

- Det skal være noget, man bærer stolt, som ikke bare bliver stillet i skabet, har Kristoffer Vilhelm sagt til Frederiksborg Amts Avis.

En krykke ad gangen Ideen om en designerkrykke satte sit første aftryk i Hundested i 2014. Her blev Kristoffer Vilhelm kontaktet af en kvinde, som ikke var ikke tilfreds med, at man som krykkebruger kun havde ét valg - hospitalskrykken.

Udover en gut i South Dakota, som lavede krykker, der afsatte peace-tegn i jorden, eksisterede der dengang ikke et marked for designerkrykker. De første prototyper på Vilhelm Hertz-krykken blev efterfølgende udarbejdet i et lille værksted på Amtsvejen mellem Frederiksværk og Hundested og var klar i 2016. Siden er virksomheden gået frem en krykke ad gangen, og nu kan Vilhelm Hertz krykker købes i blandt andet Belgien, Holland, Luxembourg, England og Japan.