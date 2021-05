Lokal tipsklub vinder en million kroner

"Kom nu Chelsea for hel...."

Ti lokale gutter sad med meget fugtige håndflader, da lørdagens sidste kamp på tipskuponen - Chelsea versus Fulham blev spillet på Stamford Bridge i London.

Men kl. 20.10 kunne jublen bryde ud i lys lue, da stod det nemlig fast, at den lokale tipsklub, som de eneste i hele landet, havde ramt alle 13 rigtige tegn.

Da Chelsea - Fulham kampen startede lørdag kl. 18.30, var der kun en kupon tilbage i Danmark med chancen for at udløse milliongarantien til en enkelt 13’er. Med de første 12 kampe færdigspillet vidste tipsklubben allerede, at hjemmesejren var en million kroner værd.