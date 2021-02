En mand fra lokalområdet blev natten til søndag anholdt for at køre påvirket rundt på Arresødalvej. Foto: Kenn Thomsen

Lokal mand kørte påvirket rundt

Manden blev klokken 02.00 standset af en patruljevogn til en rutinemæssig kontrol. En test på stedet viste, at manden var påvirket af euforiserende stoffer, og han var ligeledes i besiddelse af lige over tre gram hash og lidt under et halvt gram amfetamin.