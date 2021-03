Lokal kunst storsælger malerier trods corona: Nu kalder New York

Se billedserie Tina Weppler har solgt malerier som aldrig før under coronakrisen . Særligt malerier med mennesker på har der været stor rift om - både fra private købe og til udstillingen i USA. Privatfoto

08. marts 2021

Corona har ramt dansk kulturliv hårdt med sine lange nedlukninger og forsamlingsforbud, men den lokale maler Tine Weppler mærker ikke noget til krisen. Tværtimod har hun i alle sin år som kunstner alle så mange malerier, som under coronapandemien.

- Jeg er overvældet af den succes, jeg har oplevet det seneste år. Mit salg er fordoblet, og 2021 tegner til at blive mindst lige så godt. Jeg tror, at den her frygtelige pandemi, får danskerne til at ville have noget glæde ind i deres hjem. Og når de ikke kan rejse, kan de i stedet bruge penge på at forskønne deres hjem med et unikt og farverigt kunstværk, siger Tine Weppler.

Vil have unik kunst Tine Weppler leger med former og farver i sine kompositioner. Nogle af malerierne er abstrakte, mens andre tydeligt viser levende skikkelser i form af mennesker og dyr. Det er særligt malerierne med menneskelige former, som har fået salget til at mere end fordobles.

- Kunderne vil gerne have farver, dynamik og glæde, når de vælger kunst. Jeg hører fra dem, at de vil have noget unikt, noget som giver deres hjem karakter. De vil ikke have hvad som helst. Det skal bryde vores moderne sorte, grå og hvide stuer og køkkener, forklarer Tine Weppler.

Til daglig har Tine Weppler atelæier i Asserbo, men i denne måned får hun debut i USA på en soloudstilling på Manhatten. Privatfoto

Udstiller på Manhattan Og nu har udlandet også fået øjnene op for den lokale kunstner, der til daglig har atelier i Asserbo og galleri i Valby.

Fra den 3. til 24. marts skal hun præsenteres for amerikanske kunstsamlere i kunstens hovedstad New York, når hun får debut med en soloudstilling på galleri Artifact på Manhattan, der huser mere end 200 gallerier og kunstmuseer. Artifact har eksisteret som galleri i over 20 år og har udstillet og promoveret etablerede kunstnere i midten af deres karriere.

- Wepplers talent bygger på hendes medfødte evne til at fortælle en historie. Hendes malerier er fuld af action. Historiefortællingen handler ikke så meget om en individuel karakter, men det er en fortælling om et møde, og mødet er aktiviteten i sig selv. For at opnå sin æstetiske vision, har hun engageret sig selv i det kreative projekt, hvor kroppen bevæger sig i et særligt rum. Det gør hun beundringsværdigt succesfuldt, siger Serge Gregorian, kurator for Gallery Artifact.