Nyere tids største politiker, kalder Steen Hasselriis (V) Lars Løkke Rasmussen. Her ses de to ved et virksomhedsbesøg i Hundested. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo.

Løkke: »Nyere tids største politiker«

Sådan siger formand for Venstre i Halsnæs, tidligere borgmester Steen Hasselriis i forbindelse med forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussens beslutning om at melde sig ud af Venstre og fortsætte i folketinget som løsgænger.

- Det er derfor med et dybt hjertesuk, at det nu er kommet dertil, at Venstres og Lars Løkkes veje må skilles. I og for sig ikke overraskende, men ikke desto mindre sørgeligt og meget beklageligt. Jeg ønsker Lars Løkke god vind.