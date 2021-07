Livredningstjenesten markerer 50 år

50-året markeres med en udvidet sommerfest for livredderne fredag 13. august kl.19.00, hvor der inviteres til sammenkomst i et telt ved Tisvildeleje strand. Livredningstjenesten har været i gang med at få kontakt til tidligere livreddere og andre med tilknytning til tjenesten gennem årene, men det er ikke en nem opgave. Derfor efterlyser cheflivredder nu gamle livreddere, pårørende og alle der har været tilknyttet redningsudvalget.

Han ser frem til, at der til arrangementet i Tisvildeleje kan fortælles historier fra gamle dage, samtidig med at man får udvidet netværket og sagt tak til de visionære folk, som startede livredningstjenesten, der i dag er et samarbejde mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner.

Dengang i 1971 udgjorde de fem kommuner, og Frederiksborg Amt sørgede for 50 procent af budgettet. Forud for det ny samarbejde havde der helt tilbage i 1930'erne været livredder i Tisvildeleje med legendariske Kaj Walther på posten. Op gennem 1960'erne fik stationsleder for Falck i Helsinge Arne Olsen Vejby-Tibirke Kommunes initiativrige kommunesekretær K. Lund Aagaard med på idéen om, at der skulle gøres noget for badesikkerheden, da der var langt fra stationen i Helsinge til strandene, og efter kommunesammenlægningerne i 1970 lykkedes det altså at etablere den samlede tjeneste for hele nordkysten.