Liv myldrer frem på nyt stenrev

For fem måneder siden bestod det nyetablerede formidlingsrev ud for Spodsbjerg Fyr af nogle glatte granitsten, men i løbet af foråret og sommeren er revet indtaget af tang, alger, krebsdyr, små store fisk.

"Et helt nyt økosystem er ved at blive bygget, og det er positivt, at det er sket på så kort tid," siger Frank Eske-Lund, formand for Foreningen Hunderevet, der står bag etbalering af revet med støtte fra fonde og kommune.

"Jeg og andre dykkere har gennem foråret kunne se, hvordan livet myldrer frem derude med forskellige slags tang og alger, der er med til at rense og ilte vandet, småfisk søger ly for at undgå at blive ædt af store fisk, der er set masser af rejer, små glasagtige fisk og stimer af halvstore torsk," konstaterer han og fortæller at biodiversiteten efterhånden kan ændre sig efter årstiderne, og når andre slags planter eller fisk tiltrækkes af revet.

Revet blev etableret først på året, da 7.000 tons norske sten blev dumbet ud for kysten, placeret i særlige formationer, og som besøgende med dykker- eller snorkeludstyr skal man først styre efter en hvid bøje, som markerer de første ledesten ud til selve revet, der er anlagt som et undervisnings- eller formidlingsrev for at vise, hvordan livet former sig på og omkring et stenrev.