Liseleje Havn bliver lagt på is

Men da røgen havde lagt sig, sidste ord var sagt og alle otte afstemninger var overstået på byrådets møde i januar i år, så havde politikerne besluttet, at Liseleje ikke var et af de steder, som der skulle arbejdes videre med.

Halsnæs Kommune havde mulighed for at ansøge om en eventuel ophævelse af strandbeskyttelseslinjerne fem steder i kommunen.

Et enigt Miljø og Plan-udvalg i Halsnæs Kommune blev onsdag enige om at anbefale, at administrationen stopper arbejdet med den kommune- og lokalplanlægning for muliggørelse af en havn i Liseleje, som byrådet satte i gang i juni 2014. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

En af forudsætninger for, at der kan planlægges for en havn, der er landfast, som projektet Liseleje Havn A.m.b.A har fremlagt, er, at strandbeskyttelseslinjen ophæves, eller at der gives dispensation.

Da byrådet ikke har ønsket at arbejde for en ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, har kommunens direktion indstillet, at der ikke arbejdes videre med den administrative planlægning for en havn.