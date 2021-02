Se billedserie Sådan vil Liseleje Havn komme til at tage sig ud - hvis den bliver til noget. Skitse: Hasløv & Kjærsgaard.

Liseleje Havn: "Vi har stor opbakning"

Folkene bag planerne for en havn i Liseleje kæmper ufortrødent videre nu på 17. år

Siden 2004 har en lystbådehavn i Liseleje stået højt på ønskesedlen hos mange. Og for mange andre er etablering af en havn på stranden et skrækscenarie.

Bølgerne er ofte gået højt, når havneplanerne er blevet debatteret.

Efter et par stille år er debatbølgerne for alvor begyndt at vise tænder igen. Både fortalere og modstandere af en lystbådehavn i Liseleje mener at have klar opbakning til deres sag.

Midt i december satte Liseleje Havn a.m.b.a. et nyt skib i søen i form af en Facebookside, som p.t. har ca. 650 medlemmer:

"650 medlemmer på så kort tid. Det viser hvor stor interessen er for Liseleje Havn. Modstandere er selvfølgelig også velkomne - siden er åben for alle, og vi har en åben debat," fortæller Jens Chr. Olsen, som er tovholder på havnens Facebookside, og i øvrigt tidligere medlem af havnebestyrelsen.

Han oplyser, at godt halvdelen af medlemmerne på FB-siden har fast bopæl i Halsnæs, og at mange af de øvrige har sommerhus i området.

Cirka samme fordeling gør sig gældende blandt de 397 andelshavere i Liseleje Havn a.m.b.a. Godt 200 andelshavere er Halsnæsborgere, heraf 102 med postnummer Liseleje. Af de øvrige er ca. halvdelen sommerhusejere i lokalområdet.

"Vi har stor lokal forankring," fastslår Jens Chr. Olsen, som samtidig fornemmer en generel meget stor opbakning til havneplanerne.

"Vi har haft tre opslag på Facebooksiden 'Liseleje - hvad sker der'. Hvis du ser hvor mange likes, de har fået. De har fået 80-90 procent 'thumps up' og hjerter."

Hvorfor er muligheden for at kommentere blevet slået fra?

"Det er sket efter aftale med administratoren af siden. Mange argumenter imod havnen var helt hen i vejret og uden hold i fakta, så det løb helt af sporet. Vi vil meget gerne en åben debat, men det er svært at bevare overblikket, hvis den foregår mange steder, derfor henvises debat til havnens Facebookside, hvor vi har mulighed for at svare på alle indlæg," forklarer Jens Chr. Olsen.

Han har en urokkelig tro på, at gode argumenter og faktuelle oplysninger i sidste ende vil føre til, at havneplanerne i Liseleje kan føres ud i livet:

"Vi har dyb respekt for, at projektet ikke skal påvirke natur eller miljø negativt. Og samtidig vil en havn med 180 bådpladser give ekstra jobs i Liseleje - ikke mindst vil de eksisterende restauranter vil nyde godt af det," siger Jens Chr. Olsen.

Historien kort Ideen om at etablere en lystbådehavn i Liseleje blev søsat af Frederiksværk Kommune i 2004. Lokale folk arbejdede videre med tanken, og tre år senere (2007) blev Liseleje Havn a.m.b.a. stiftet.

Et første skitseprojekt (2008), som byggede på kommunes tidligere forslag, viste sig ikke at kunne få Miljøministeriets opbakning - det ville have for stor påvirkning på naturen.

En ny havneplan blev udarbejdet i 2013 i samarbejde mellem Liseleje Havn a.m.b.a. og Halsnæs Kommune, og denne gang kvitterede Naturstyrelsen (marts 2014) med en såkaldt planlægningstilladelse - ikke en godkendelse af planen, men grønt lys til at der kunne arbejdes videre med projektet.

Glæden var stor blandt havnefolkene, men glæden blev kort: Efter en besigtigelse af området i juni 2014 anbefaler Naturstyrelsen nu, at man ikke går videre med projektet, da det strider mod ønsket om at bevare åbne og uforstyrrede kystlandskaber.

Liseleje Havn laver i 2017 visualiseringer, som ifølge havefortalerne dokumenterer, at havneanlægget ikke vil dominere kysten, idet landskabets åbne karakter fastholdes.

I 2018 giver staten kommunerne mulighed for at ansøge om ophævelse af strandbekyttelseslinjen på bynære arealer ved havne.

Et flertal Halsnæs Byråd vælger dog (januar 2018) ikke at medtage Liseleje i sin ansøgning. Kun de to DF-folk samt to socialdemokrater, Helge Friis og Kirsten Lauritsen, stemte for, mens Annette Westh undlod at stemme.

De 16 øvrige stemte imod, herunder også Venstres gruppe, som ellers tidligere har støttet havneplanerne.

Drømmen om en lystbådehavn i Liseleje så efter dette byrådsmøde ud til at være endeligt kuldsejlet.

I 2020 begynder havnefolkene at røre på sig igen. De politiske vinde har før vendt, og det kan vel ske igen. Der er kommunalvalg i november 2021, og frem til da vil havnefortalerne gøre alt for at projektet atter får vind i sejlene.