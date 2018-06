Lisbet Møller (EL) ønsker at stoppe i byrådet af helbredsmæssige årsager.

Lisbet Møller stopper i byrådet

Byrådsmedlem for Enhedslisten og formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Lisbet Møller har i et brev til borgmester Steffen Jensen anmodet om at udtræde af byrådet pr. 1. august af helbredsmæssige årsager.

Lisbet Møller, der med sine 71 er byrådets ældste, har været sygemeldt i en periode, og det er på den baggrund hun har truffet beslutningen om at stoppe med det lokalpolitiske arbejde. Tilbage i 2015 havde hun også en sygeorlov på to måneder.

- Det har været en svær beslutning, jeg har været glad for at sidde i byrådet og særligt være med i udvalget for Ældre og Handicappede, men samtidig er det en lettelse at kunne melde det ud nu, det giver ingen mening at prøve at fortsætte, siger Lisbet Møller til Frederiksborg Amts Avis.

Hun orienterede fredag på mail sine byrådskolleger om beslutningen med henvisning til at hun pga. dårligt helbred ikke kunne varetage opgaverne på en ordentlig måde. Lisbet Møller vil blive afløst i byrådet af 45-årige Thue Lundgaard, der senest var indkaldt til byrådsmødet i maj som stedfortræder for hende.

- Jeg har modtaget beskeden om at Lisbet ønsker at udtræde. Jeg har fuld forståelse for beslutningen, sådan er det desværre, men jeg er ked af det på hendes vegne. Jeg har holdt meget af at være sammen med hende i både med- og modgang i de politiske sager, siger borgmester Steffen Jensen.

