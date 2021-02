'Lillebror' støtter ramt foreningsliv

Alligevel er situationen grundlæggende dyster for mange lokale foreninger og sportsklubber, der har lidt et stort økonomisk tab grundet Corona. Genåbning er ikke nok. Genopretning skal til. Derfor tilbyder Børnehjælpsdagen nu en håndsrækning i form af Lillebror Lotteriet, der sælges i perioden 27. februar til 4. juli.

Regeringens udmelding om genåbning af udendørs fritidsaktiviteter er som et lys i mørket. En glædelig nyhed for tusindevis af børn og unge over hele landet.

Kvit og frit

Hjælpeorganisationen sender lodderne kvit og frit til de foreninger og klubber, der ønsker at gøre brug af muligheden. Medlemmerne sælger herefter lodderne i lokalområdet og tjener op til 15 kroner pr. solgt lod direkte til deres forening eller klub. Skoleklasser kan også sælge skrabelodderne på samme vilkår.

"Vi er rigtig glade for, at vi kan hjælpe det lokale foreningsliv. Vi ved, at mange foreninger og klubber er voldsomt presset på grund af manglede kontingenter og sponsorater. I år tilbyder vi derfor også det højeste salgsprovenu nogensinde, så det vil forhåbentlig lune godt i klubkasserne rundt om i landet", fortæller Anne Nielsen, der er ansvarlig for lotterierne i Børnehjælpsdagen.