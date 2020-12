Lillebjerg Skole skal have flere faglokaler

Lillebjerg Skole føles mere som et opbevaringssted end et skoletilbud - den ny skole mangler kvadratmeter og faglokaler.

Forældrenes kritik har åbenbart været fuldt berettiget, for nu er der en sag på vej i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud. En sag som indledes med ordene:

"Det sætter begrænsninger for det faglige indhold af undervisningen og sætter den fysiske ramme på under pres med den målgruppe af elever, som Lillebjerg Skole har."

Derfor indstiller Direktionen, at udvalget på sit møde tirsdag godkender, "at der udarbejdes beslutningsoplæg om etablering af flere lokaler til Lillebjerg Skole."

En delegation fra Halsnæs Kommune har været ude og besigtige den tidligere Storebjergskolen for at vurdere, om lokaler her kan løse behovet på Lillebjerg Skole - i hvert fald på den korte bane.

Forskellige scenarier for anvendelse af Storebjergskolen skal belyses, det gælder både faglokaler samt muligheden for også at placere klasselokaler for udskolingen på Storebjerg.