SOSU-asistent Maria Rindholm på vej ind på Løvdalen for at få sit vaccine-stik. Foto: Kim Rasmussen

Lille stik giver Maria håb om lysere tider

Hun ser frem til at arbejdshverdagen nu efter at den længe ventede vaccine er kommet bliver lidt lettere.

- Vi kan håbe på, at det snart lysner lidt. Det har været lange måneder, hvor vi har været isoleret, og beboere er påvirkede af ikke at kunne få besøg som før. Det mærker vi tydeligt.

Særligt i starten var hun nervøs for hvad det Corona var for noget, men det er lykkedes at tackle problemerne.

På sociale medier har man fra andre kommuner set, hvordan plejepersonale - der i forvejen er presset - er blevet hængt ud og beskyldt for at »slæbe smitten ind« på plejecentre.

- Man kan måske godt forstå at folk udefra tænker sit, men hos os har medarbejderne taget ansvar og er blevet hjemme hvis der har været det mindste, og det har man været lydhøre overfor. I starten tænkte jeg da også meget over, hvad nu hvis man kommer og smitter nogen, siger Maria Rindholm.

Her har det været meget afgørende at Halsnæs Kommune har sørget for, at det faste personale er blevet testet jævnligt. Det har givet ro hos medarbejderne. Selv er Maria Rindholm blevet testet omkring fem gange i forløbet.