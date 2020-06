Se billedserie Besøgsteltet på Arresø Plejecenter Løvdalen kan nu komme endnu mere i brug. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Lemper regler for plejebesøg yderligere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lemper regler for plejebesøg yderligere

Halsnæs - 25. juni 2020 kl. 14:48 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forud for at byrådet torsdag aften skal diskutere forslag fra Venstre om at lempe på restriktionerne for pårørendes besøg på kommunens plejecentre, er reglerne endnu en gang ændret, således at besøgstiden udvides til endnu mere end Venstre har foreslået. Det erfarer Frederiksborg Amts Avis.

De ny regler fra kommunens såkaldte kriseberedskab lyder: »Med iagttagelse af forsigtighed, udvides ude-besøg for de beboere på plejecentrene, der kan og vil således at: Tidsbegrænsningen på 1-2 timer pr besøg helt fjernes. Udebesøg kan finde sted mandag, torsdag, fredag og søndag kl 10-15. Udebesøg kan desuden finde sted tirsdag, onsdag og lørdag kl 10-19.«

Ændringerne iværksættes da man finder det sundhedsmæssigt forsvarligt og man ønsker at mindske konfliktniveauet mellem pårørende og ansatte på plejecentrene op til sommerferien. De ny regler er sendt til høring i Ældrerådet, som har udtrykt ønske om at der blev vedtaget regler, der gælder hele sommerperioden for ikke at skabe yderligere usikkerhed blandt beboere og pårørende om reglerne. '

De ny regler siger at hente/bringetid fortsat skal aftales, så der kan være personale til stedet til klargøring og modtagelse af beboerne. For de beboere der, af helbredsmæssige årsager, ikke kan få udebesøg, kan aftales 1-2 faste besøgspårørende i boligen.

I orienteringen, som direktør Niels Milo Poulsen har sendt på vegne af kriseberedkabet til byrådet før aftenens møde, fremgår det videre, at én borger fra Halsnæs Kommune den 23. juni var indlagt med COVID-19, og at to-tre Halsnæs-borgere er afgået ved døden som følge af epidemien. Videre at der er planer om i samarbejde med Regionen at oprette en testenhed i cafeen i Melbyhallen, hvor sommerhusgæster og turister kan blive testet.

Mens smittetrykket i Danmark fortsat er meget lavt, så er antal smittede i Halsnæs steget. Det antages at skyldes at flere og flere bliver testet. Onsdag havde Statens Seruminstitut registreret 64 tilfælde af smittede i Halsnæs. Det er en mere end for en uge siden.