Lejrskole sat til salg igen

Halsnæs - 24. april 2018 kl. 04:05 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tidligere lejrskole Arrenakken i det fredede område ved Arrenakkebakke er sat til salg igen, to år efter at ejendomsinvestor og autoforhandler Michael Lerner, Ringsted, erhvervede ejendommen fra foreningen Helsingør Folkeskoles Sparemærkefond.

Det sker i forbindelse med, at Halsnæs Kommune netop har givet landzonetilladelse til at ændre ejendommens status som feriekoloni til sommerhus.

Helsingør-foreningen drev lejrskolen fra 1954 frem til for få år siden, hvor ejendommen med to bygninger og et areal på over 14.000 kvadratmeter blev sat til salg, fordi man savnede nye og yngre lærere til at engagere sig i projektet.

Ejendomsvurderingen lyder på 2,1 mio. kr., og ifølge ejendomsmægler Thomas Benzon, E-mægleren i Hundested sættes den nu til salg til en pris af 2,9 mio. kr. Efter oplysninger til Frederiksborg Amts Avis købte Michael Lerner i foråret 2016 ejendommen for under den daværende salgspris på to mio. kr.

- Det er en rigtig spændende sag med uanede muligheder, uanset om man vil udnytte muligheden for at anvende bygningerne som sommerhus eller drive dem videre som lejrskole eller lignende, siger Thomas Benzon, der fortæller at han allerede har haft en stribe henvendelser siden skiltet med til salg blev sat op ved Helsingevejen i slutningen af sidste uge.

