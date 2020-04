Legepladser og fitnessanlæg er lukket

Flere legepladser og udendørs træningsfaciliteter er blevet lukket af Halsnæs Kommune, der har vedtaget en række nye retningslinjer for de kommunale legepladser og udendørs træningsanlæg. Det sker for at mindske risikoen for at sprede smitte med COVID-19.

For kommunens legepladser ved daginstitutioner og skoler er følgende nu gældende: Legepladserne hvor der er nødpasning, er kun åbne for børnene i nødpasningen. Legepladserne er lukket for alle uden for åbningstid, og der vil blive opsat skilte med information herom på legepladserne. Legepladser hvor der ikke er nødpasning, og hvor der er legeredskaber i stål og i plast, bliver lukket for offentlig adgang. Også her vil der blive sat skilte med information op. Legepladser hvor der ikke er nødpasning, og hvor der er åbne legearealer og legeredskaber i træ, vil fortsat være åbne. Her vil der blive opsat skilte med retningslinjer, der skal følges, når man er på legepladserne.