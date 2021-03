Halsnæs Kommune har uddannet syv ledige dagpengemodtagere og to skolevikarere til at udgøre kommunens nye podeteam. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Ledige skal føre vatpinden

Halsnæs - 03. marts 2021 kl. 04:17 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Når Halsnæs Kommunes podere fremover dukker op på de kommunale skoler for at teste lærere, så vil det hovedsageligt være ledige, som er blevet uddannet til at føre vatpinden. Kommunen har nemlig valgt at kigge mod ledighedskøen, da der skulle oprettes et kommunalt podeteam. Det består nu af syv ledige dagpengemodtagere, som kommunen via jobcentret har fået kontakt til, samt to skolevikarer.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har taget så mange ledige, som vi kan, og de har været glade for, at vi har kigget deres vej. De har brug for at komme ud og lave noget, siger Niels Milo Poulsen, direktør i Halsnæs Kommune.

Han afslører samtidig, at kommunen bevidst har afholdt sig fra at uddanne kommunale medarbejdere til podere, som man ellers ser andre steder.

- Vi ville gerne undgå at sætte alt for mange kommunale medarbejdere i spil til podeteamet. I takt med at vi genåbner flere aktiviteter kunne vi risikere, at de blev kaldt hjem til andre opgaver. Det ville give et ustabilt team, og det ønsker vi ikke. På den her måde har vi fået samlet et team, som kan køre lige så lang tid, som der er brug for det. Vi kan fastholde dem og omskole dem til også at kunne tage andre test - for eksempel den nye næsebors-test, sige direktøren.

Kan opskaleres Podeteamet er inddelt i tre hold, som består af to podere og en registrator, der registrerer testresultatet. De blev i sidste uge uddannet i at udføre en såkaldt antigen-test eller kviktest, hvor vatpinden føres op i næsen.

- De er uddannet til at udføre test i skolesporet. De vil fremover komme rundt på skolerne - også privatskolerne - to gange om ugen, så medarbejderne får mulighed for at blive testet i skoletiden, siger Niels Milo Poulsen.

Poderne er i øjeblikket ansat 20 timer om ugen, men både timetallet og størrelsen på holdet kan med tiden blive opskaleret. Halsnæs Kommune foretager løbende en vurdering af, hvad der er nødvendigt for at have et velfungerende pode-setup.

Det kan blive nødvendigt i takt med, at flere elever i den nærmeste fremtid formentlig vender tilbage på skolebænken.

- Vi har lavet en skaleringsmodel og i takt med, at der kommer flere elever tilbage, kan vi udvide timetallet for vores podere og eventuelt ansætte flere. Det tager vi, som det kommer, siger Niels Milo Poulsen.

Kommunen har lige nu forberedt sig på det mest sandsynlige scenarie; at afgangseleverne får lov at vende tilbage som de første.

- Lige nu er vores vurdering, at vi godt tage flere opgaver med det nuværende podeteam, for eksempel i form af afgangselever, men vi er klar til med kort varsel at udvide kapaciteten og genåbne skolerne for alle klassetrin, siger direktøren.

Købt sig tid Det nye podeteam var for første gang i aktion tirsdag, hvor de lagde vejen forbi tre skoler. Indtil nu er opgaven blevet varetaget af et privat selskab. Sådan har det været siden statsminister Mette Frederiksen med kort varsel lod de yngste elever vende tilbage til skolebænken i februar.

- Vi startede skoletestningen for omkring tre uger siden og valgte dengang at bruge et privatfirma til at løse opgaven, fordi vi havde få døgn at handle på, inden et setup skulle være klar, siger Niels Milo Poulsen og fortsætter:

- Man kan sige, at vi købte os tid. Vi havde brug for tid til at uddanne og finde egne podere, og vi ønskede at gøre det i god ro og orden, så ingen blev kastet ud i noget, som vi ikke kendte omfanget eller dimensioneringen af.