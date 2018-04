Lastbil ville forbi ulykkessted - chauffør sigtet

Han kan samtidig oplyse at en 42-årig lastbilschauffør fra Hundested efter ulykken har pådraget sig sigtelse for trusler mod politiet og for at have voldt fare for andre liv og førlighed. Lastbilchaufføren var stærkt ophidset over, at Hundestedvej var spærret i forbindelse med ulykken og forsøgte at køre igennem politi-afspærringen, der blokerede vejen i flere timer efter ulykken, der skete kl.16.00.