Lars og Kanto fandt 25-årig død mand

Halsnæs - 13. marts 2018 kl. 11:33 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da det mandag lykkedes at finde den 25-årige mand, som siden søndag havde været meldt savnet, skyldes det den 18 måneder gamle schæferhund Kanto og dens ejer Lars Bregnbak fra Annisse.

Det var duoen, som gjorde det triste fund på et areal ved Frederiksværk Campingplads, under en kilometer fra Slusen, hvor den unge mand sidst var blevet set søndag morgen.

- Jeg har trænet min hund i spor og ser tilfældigvis, at min søn har delt et link om, at der er eftersøgning i Frederiksværk, så jeg tænker, at vi kan prøve at hjælpe, siger Lars Bregnbak til Frederiksborg Amts Avis.

- Min søn er på samme alder som den forsvundne mand, og jeg kunne ikke lade være at tænke, at står man i situationen, så vil man gerne have, at folk hjælper.

Lars Bregnbak og Kanto havde tænkt sig at starte eftersøgningen, hvor manden sidst var set, men her var politiet i gang. I stedet gik de på modsatte side af åen, rundt om gymnasiet og på tværs af campingpladsen.

- Vi ville ikke forstyrre politiets arbejde, så vi gik på venstre side af åen. Hunden eftersøgte 4 km og havde undervejs fært af noget i nogle siv, hvor der er meget vand. Der vil jeg ikke have ham hen, så vi fortsætter hen mod campingpladsen. Her begynder han at trække igen, og jeg lader ham styre. Han går herefter direkte hen til manden, som lå i nogle siv nær åen, siger Lars Bregnbak.

Han kunne konstatere, at manden desværre ikke var i live.

- Jeg er da glad for, at vi fandt ham, men det var jo desværre under tragiske omstændigheder. Det er utroligt trist at finde den eftersøgte død. Jeg ved, at det må være utroligt hårdt for familien lige nu og ville ønske vi havde fundet ham i live, men situationen taget i betragtning håber jeg, at familien med vished om den eftersøgtes skæbne kan finde ro til at sørge, siger Lars Bregnbak.

Hunden Kanto og er kun 18 måneder gammel, men har trænet spor og eftersøgning, siden han var 4 måneder. Duoen har dog aldrig brugt træningen aktivt i eftersøgninger før mandag.

- Jeg er stolt af Kanto. Jeg havde ikke forventede, at han klarede opgaven. Han er kun 18 måneder. Men det er godt, at de mange timers træning kunne komme til nytte, siger Lars Bregnbak.

Han vil nu overveje, om han sammen med Kanto skal hjælpe i flere eftersøgningen.

- Jeg havde ikke tænkt på at deltage i eftersøgninger, men jeg har en interesse i at hjælpe folk, og jeg vil have det i tankerne en anden gang. Hvis jeg kan hjælpe en familie, vil jeg gøre det.

- Og jeg vil opfordre andre der træner hun til at hjælpe rundt omkring i Danmark, når der er brug for det, for her viste det sig, at det havde en effekt, siger han.

