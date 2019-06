Gitte Hemmingsens plads i byrådet stod tom under de sidste punkter til torsdagens møde, da hun blev dårlig og forlod mødet. Foto: Niels J. Larsen

Langt byrådsmøde endte usædvanligt

Halsnæs - 20. juni 2019

Planerne om at etablere såkaldte mini-SFO'er på skolerne i Halsnæs udskydes til nærmere behandling i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Processen med opførsel af en ny skole i Enghaven sættes for alvor igang. Og fra 1. august 2020 er det slut for alle medarbejdere i Halsnæs kommune med at ryge i arbejdstiden.

Det var centrale punkter på det sidste byrådsmøde inden sommerferien, der kom til at bare næsten tre og en halv time og sluttede med nogle ganske usædvanlige afstemningsresultater. Således kom borgmester Steffen Jensen og hans Sociademokrati i mindretal i en afstemning, mens tidligere borgmester Steen Hasselriis måtte se sig alene uden opbakning fra sin Venstre-gruppe i en anden sag.

Gitte Hemmingsen (DF) blev skidt tilpas og forlod mødet kl. 20.40. Det skete under behandlingen af sagen »Nationalt ønske om øget søgning til erhvervsuddannelserne.« Her var Socialdemokratiet kommet i mindretal i udvalgene, da både SF og Enhedslisten støttede et forslag fra Venstre om at forhøje målsætningen om unge i en årgang til erhvervsuddannelser fra 19 til 22 procent. Da de to partier fastholdt støtten til Venstre-forslaget og Dansk Folkepartis Walter Christophersen også bakkede op stod det 10-10, da Gitte Hemmingsen havde forladt mødet.

Socialdemokraterne besluttede at sende Annette Westh udenfor døren, således at der blev det flertal man havde fået, hvis byrådet vaar fuldtalligt. Men da Torben Hedelund (S) kom for sent ind til afstemningen blev det 10-8 for Venstres forslag!

Walter Christophersen (DF) havde anmodet om at få en sag om vejbelysning for byrådet efter at Udvalget for Miljø og Plan har besluttet at fastholde nedtagning af vejbelysning som planlagt i sommerhusområder og landzone. Hvis vejbelysning skulle genopsættes ville det koste et beløb på 7,3 mio. kr. til anlæg og en driftsomkostning på 424.000 kr. årligt.

Vejbelysningsplanen blev oprindeligt vedtaget, mens Walter Christophersen var formand for Udvalget for Miljø og Teknik og Steen Hasselriis var borgmester. Nu mente de begge at sagen skulle tages op igen. Her stod Steen Hasselriis imidlertid alene og måtte se sine fem partifæller i gruppen stemme sammen med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

Venstres Sune Raunkjær gik enegang med modstand mod indførelsen af Røgfri Arbejdstid for alle kommunens ansatte, mens Torben Hedelund igen stemte imod sin gruppe i sagen om nyt boligbyggeri på Åsebro i Frederiksværk.

Det var et enigt byråd, der støttede forslaget om ny behandling af mini-SFO i forbindelse med den kommende budgetlægning efter at sagen den seneste uge havde fået stor opmærksomhed gennem høringssvar og debatindlæg.