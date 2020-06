Der tælles ned til byrådsmøde i anderledes omgivelser i Gjethuset. Foto: Niels J. Larsen

Lang aften for byrådet i Gjethuset

Halsnæs - 25. juni 2020 kl. 23:37 Af Niels Jørgen Larsen

Klokken blev 22.17 før borgmester Steffen Jensen (S) kunne fløjte af for sidste byrådsmøde inden sommerferien, der på grund af Corona-regler blev afviklet i Gjethuset.

Før det næsten fire lange møde fortalte borgmesteren, at Gjethuset sidst lagde lokaler til et byrådsmøde tilbage i starten af 1990'erne, hvor 800 var samlet i salen, fordi byrådet i Frederiksværk skulle drøfte lukning af Byskolen, der istedet blev til kommunens rådhus. Det er næsten lige så længe siden som Liverpool FC sidst vandt det engelske fodboldmesterskab, men en time efter afslutningen på byrådsmødet kunne Steffen Jensen sammen med Thomas Møller Nielsen (V) og andre passionerede Liverpool-fans række armene i vejret, da den legendariske klub uden selv at spille sikrede mesterskabet første gang siden 1990!

Ligesom i fodboldkampe i Corona-tiden var der under det lange byrådsmødte indlagt et par vandpauser, men byådsmedlemmerne havde ikke fået mundkurv på, så derfor varede sagerne om særligt Nordmolen og besøgsreglerne på plejecentrene lige så længe som forventet.

Lokalplanen for byggeri på Nordmolen blev sendt i høring af det store flertal på 19 mod Torben Hedelund (S) og Thue Lundgaard (EL), Forinden godkendte byrådet, at de to Venstrefolk Sune Raunkjær og Susan Eirfeldt ikke var inhabile i sagen selv om de begge er interessenter i Hundested Havn I/S.

Det lykkedes ikke for Venstre at få givet besøg på plejecentrene mere frit. Byrådsflertallet fastholdt at det er overladt til kriseberedskabet at fastlægge retningslinjerne i forhold til at forhindre at Coronavirus spredes på plejecentrene. Her oplevede man at de to repræsentanter for Dansk Folkeparti stemte forskelligt, da Walter Christophersen stemte for Venstres forslag, mens Gitte Hemmingsen fulgte flertallet som hun havde gjort på udvalgsmødet.

Måske endnu mere usædvanligt var det at forhenværende borgmester Steen Hasselriis (V) måtte se resten af Venstres gruppe stemme anderledes end ham i sagen om opførelse af en multibane og legeplads ved udlejningssommerhusene på Asserbohus-grunden. Venstres Thomas Møller Nielsen havde forlangt sagen for byrådet og fik opbakning fra fire øvrige Venstre-medlemmer om at sagen skulle have en ny behandling, men med stemmerne 16-5 blev udvalgsbeslutningen om at multibanen skal fjernes bekræftet.