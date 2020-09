Projektet i Torup er ét af fire projekter fra Region Hovedstaden, som har fået støtte. Foto: Kasper D. Dønbo

Landsbypedeller skal gøre livet lettere

Halsnæs - 17. september 2020 kl. 10:30 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke en, men flere landsbypedeller, som skal løse små hverdagsproblemer med tætningslister, radiatorventiler og forlængerledninger for landsbyen Torups 356 beboere i Halsnæs Kommune. Sådan lyder det seneste udspil fra årets landsby 2019, som nu får 100.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens »Her bor vi-pulje«.

- Tanken er, at landsbypedellerne skal hjælpe med nogle af alle de banale småting, som ellers tit får lov at ligge hen, men som kan være til irritation i dagligdagen, siger formand for Torup Ting, Peter Plant.

Han peger på, at en sådan indsats måske kan hjælpe nogle ældre med lidt længere at overskue at bo eget hjem samtidig med, at der også kan være en social dimension.

Støtten omfatter også midler til en grejbank, så byens beboere kan trækker på fælles redskaber og værktøjer.

Torup regnes som en mønsterlandsby i lighed med byer som Klitmøller og Svaneke, der også oplever øget tilflytning.

- Der er stort set aldrig et hus til salg i Torup, fortæller Peter Plant.

Rygstød til fællesskaber Nordea-fonden vil med puljen at inspirere de mindre lokalsamfunds drivkræfter og at give plads til de ofte oversete potentialer, som kan samle byen og dens beboere.

- Det syder og bobler ude i de små bysamfund, og med dette økonomiske rygstød får de mange lokale ildsjæle ekstra mulighed for at sætte deres virketrang i spil til gavn for fællesskabet,« siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden, der støtter gode liv.

I alt har 78 småbyer over hele landet fået penge til at skabe aktive fællesskaber, Kun fire af dem i Region Hovedstaden. Ansøgningerne spænder vidt, men alligevel er der nogle klare tendenser. Aktivitetspladser, shelters og legepladser hitter, og der er mange stier, broer og multibaner blandt de 78 støttede projekter, som fordeler sig over hele landet.