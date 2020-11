Landsbyens grønne frisør

Landsbyen Torup er i vækst befolkningsmæssigt og med hensyn til erhvervsliv, viser en nylig sammentælling, og et af de nye skud på stammen er frisøren Christina Bronné, der har åbnet salon i privaten på Torupvejen 152.

Hun har sat håndmalede skilte op for at vise vej gennem landsbyen, og når man kommer til en blomsterport, er det ved at være tæt på.

"Ingen naboer, genboer eller overboer, blot udsigt til den skønneste frodige have med store gamle frugttræer, fagstang og havehus i bedste Carl Larsson-stil, om end knap så velfriseret," fortæller frisøren og fastslår at grøn ikke bare en farve.

Der er tænkt på afslapning og svanemærkede produkter i salonen.

”Tanken er, at det skal være et frirum for dem, der sidder her, et lille afbræk i hverdagen, hvor man nyder nuet, nærmest lidt terapeutisk, som nogle af mine kunder har udtrykt det. Vinterstuen er personligt indrettet med en gammel slagbænk, man kan slænge sig i, mens frisørstolen står vendt ud mod haven med spejlet hvilende opad vinduerne. Og så er der grønne vægge, grønne planter og svanemærkede frisørprodukter uden parfume og parabener," siger Christina, som oprindeligt er udlært frisør fra en af Københavns hypede frisørsaloner, men hun valgte sidenhen at gå lærervejen.

Efter flytningen til Torup for tre år siden blev der åbnet nye muligheder: ”At bestemme selv, det må være det ultimative. Dertil kommer roen og så det at lave noget lystbetonet. Det er et frivilligt valg for mig at være her. Jeg elsker det rolige tempo, og jeg vil gerne have, at det smitter af på mine kunder. Hvilket man må sige, at det gør, fordi i virkeligheden bruger jeg alt for lang tid på en klipning. Og jeg elsker det.”