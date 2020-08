Torup vil etablere et decentralt fjernvarmeanlæg i landsbyen og samarbejder med Halsnæs Forsyning om projektet. Foto: Niels J. Larsen

Landsby vil lave nær fjernvarme

Halsnæs - 19. august 2020

Det skal være slut med individuelle løsninger, hvor hver husstand har eget oliefyr, brændeovn eller varmepumpe. Det mener Torupfonden, som i øjeblikket planlægger et Torup-dækkende og bæredygtigt varmesystem for hele landsbyen i samarbejde med Halsnæs Forsyning. Det skal være decentral fjernvarme, som ikke er koblet til de eksisterende fjernvarmeanlæg - såkaldt nær fjernvarme. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er interessant at se, om man kan lave klimamæssigt og økonomisk forsvarlige varmesystemer ude i landområder, så man ikke er nød til at lave kilometervis af rørføring til eksisterende anlæg eller have et hav af individuelle varmeløsninger i de enkelte hjem. Kan vi få lavet noget her i Torup-området, så kan det måske udbredes andre steder, siger Lisbeth Hansen, forkvinde i Torupfonden.

Halsnæs Forsyning bakker ideen op.

- Det kan være en vigtigt brik i forhold til at udfase fossile brændstoffer som eksempelvis oliefyr, som der findes en del af i den gamle del af Torup. I stedet kan vi komme med et bæredygtigt alternativ og en mulighed for at hjælpe den grønne omstilling på vej, siger Mikkel Nielsen, chef for vand og energi i Halsnæs Forsyning.

Indhentet af tiden Folkene i Torup og Økosamfundet Dyssekilde har i årevis været foregangsmænd for bæredygtige og genanvendelige løsninger. Men på varmeområdet er der et hængeparti. I Økosamfundet Dyssekilde findes godt nok et jordvarmeanlæg, men det er underdimensioneret, så »varmesystemet« består primært af beboernes individuelle løsninger; halmfyr, brændefyr og varmepumper.

- Vi vil meget gerne lave et fælles varmesystem, for det vil være mere effektivt hvis vi slår os sammen, og i disse klimakrisetider kan vi være med til at udfase fossile brændstoffer, olie- og halmfyr og brændeovne, siger Lisbeth Hansen.

Hun bebrejder ikke beboerne de mange individuelle løsninger, men erkender, at varmeområdet er et hængeparti i landsbyen, når det kommer til bæredygtighed og genanvendelse.

- Da vi byggede Økosamfundet Dyssekilde for 30 år siden, var el-varme fy, og brændeovne var in. Men tiderne ændrer sig, og selvom vi var rimelig med dengang, så er vi det ikke mere. Selv en bæredygtig økologisk landsby kan blive indhentet af klimaforandringerne, siger Torupfondens forkvinde.

Flere muligheder i spil Halsnæs Forsyning bekræfter, at der er et projekt på tegnebrættet, og at forsyningen er gået i gang med at lave forundersøgelse i Torup, der skal kortlægge de samfunds- og selskabsøkonomiske aspekter i projektet.

- Vi kigger på mulighederne for at lave en decentral løsning, der ikke hænger sammen med fjernvarmeværket i Frederiksværk, og vi synes som udgangspunkt, at det er en rigtig god ide, siger Mikkel Nielsen.

Han gør det klart, at projektet kræver, at der bliver stiftet et nyt selskab med egen økonomi og takster, og at forsyningen kan være behjælpelig med at administrere de mange regler og love på området.

- Der er mange overvejelser med tekniske løsninger og organisatorisk setup, og vi forsøger at finde ud af, hvad der er bedst, siger Lisbeth Hansen og fortsætter:

- Det må ikke blive for dyrt for forbrugerne, så forsyningen er i gang med at analysere tingene. Inden for en måned eller to vil vi vide mere.

Præcis hvordan det decentrale varmesystem skal skrues sammen, er endnu usikkert, for flere muligheder er i spil.

- En af løsninger kan være en stor central luft til vand-varmepumpe. Den fylder lige så meget som to containere, står centralt i området og fungerer som fjernvarmesystem, der sender varmt vand ud til radiatorer og gulvvarme, siger Lisbeth Hansen.

Folkene fra Torup kigger dog også på at integrere solceller eller lave grundvandsboringer, så varmen fra grundvandet kan blive udnyttet bedre, uden at det bliver forurenet.

- Vi kigger på alle reelle muligheder og forskellige løsninger, og i sidste ende kommer systemet nok til at bestå af flere komponenter, men vi er ikke færdige med at projektere og beslutte det endnu, siger Lisbeth Hansen.

Fremtidssikret Som udgangspunkt ville det også være en mulighed at trække rørledninger til Torup fra fjernvarmeanlæggene i enten Frederiksværk eller Hundested til Torup. Men står det til folkene fra Torup, er det ikke en gangbar løsning.

- Fjernvarmeanlægget i Frederiksværk er flisfyret, og i Hundested bruger man naturgas., når solcelleanlæg og opsamlingstanken ikke kan klare behovet for varme. Ingen af delene er attraktive i forhold til at vælge en klimarigtig løsning for Torup. Vi mener ikke, at det er smart at tilslutte os noget, som er ved at være klimamæssigt forældet, og som trænger til at blive skiftet ud og opgraderet, siger Lisbeth Hansen.

Ideen er at lave et decentralt anlæg, så man undgår rørledninger, transmissionstab og forældede løsninger.

Udløber af Hvideland Halsnæs Kommune besluttede for få år siden, at udvide Torup med den nye bydel Hvideland, som skal ligge lige syd for Torup ved Sverkilstrupvejen, og som udvider landsbyens indbyggertal fra de nuværende cirka 350 indbyggere til omkring 500. Gennem Torupfonden har landsbyens folk selv opkøbet jorden til byggeprojektet og står selv for at sælge den videre, så de kan have hånd i hanke med udviklingen og beskytte områdets værdier.

Det er i forbindelse med Hvideland-projektet, at fjernvarmeprojektet har set dagens lys.

- Det er et projekt, som er kommet frem i forbindelse med Hvideland, hvor vi har en ambition om at have fælles varmeforsyning. Men Hvideland er for småt til, at det alene giver mening, og der er både mulighed og behov for at udvide projektet, så hele Torup kan blive forsynet med fjernvarme, siger Lisbeth Hansen.

Ambitioner er, at det nye varmesystem kan tages i brug, når de første beboere flytter ind i Hvideland om 13-14 måneder.

Stor omstilling Det er dog ikke kun i Torup, de kigger på at omstille varmesystemet. Det gør Halsnæs Forsyning faktisk også. I cirka 20 år har værket i Frederiksværk produceret varme ved at brænde flis af, men det kan i den nærmeste fremtid være slut.

- Vi har haft afbrænding af biomasse som primær varmekilde i snart 20 år og har været på forkant på området, men det er ved at vende nu. På den lange bane bliver afbrænding af biomasse ikke en stor spiller, og vi er i gang med at kigge på andre muligheder og scenarier, siger Mikkel Nielsen.

Omstillingen kan meget vel blive til luft til vand-varmepumper.

Det fungerer i følge Mikkel Nielsen som et »omvendt køleskab«, hvor varmen i luften bliver optaget i væske og transporteret ud til husstande som varmt vand.

- Det er en stor omstilling. Det er ikke noget, vi gør i morgen, men det kan tage fem eller ti år, siger Mikkel Nielsen.