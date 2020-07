Torup var en af 21 udvalgte landsbyer ud af 734 ansøgninger fra hele EU. Foto: Kasper D. Dønbo

Landsby udvalgt blandt 734 ansøgere fra hele Europa

Halsnæs - 14. juli 2020

Når EU-projektet »Smart Rural 21« går ind i sin næste fase, så vil landsbyen Torup være blandt deltagerne fra hele Europa, som er kommet gennem nåleøjet. Hele 734 landdistrikter og landsbyer har ansøgt om at deltage, men kun 21 er blevet udvalgt.

»Det er vores store fornøjelse at informere dig om, at Torup er blevet udvalgt blandt de 16 landsbyer som projektet vil støtte. Vi har modtaget 743 ansøgninger fra hele Europa og udvælgelsesprocessen har været ekstremt udfordrende. Derfor vil vi gerne lykønske dig for al jeres lokale arbejde og indsats med ansøgningen, lød det tidligere på måneden i en mail til Peter Plant, formand for Torup Ting, som var sendt fra Smart Rural 21's projektkoordinator Edina Ocsko.

- Det er en fjer i hatten på Torup, og kan være med til at sætte landsbyen på det internationale landkort, siger Peter Plant, formand for byens lokalråd Torup Ting.

Han kalder det et »landdistriktsudviklingsprojekt«, hvor det ikke er EU-midler, men ideer fra andre lande, som Torup kan se frem til at modtage.

- Pointen med projektet er at lære fra hinanden ved at se på og høre om de smarte løsninger, der findes andre steder. Vi skal ud og besøge andre landdistrikter og får også selv besøg fra andre lande, og så må vi se, hvilken ideer vi kan give videre, og hvad vi kan suge til os fra de andre, siger Peter Plant.

Et smeltedigel Torup blev sidste år kåret til Årets Landsby i Danmark og er med sine 356 indbyggere et smeltedigel af initiativer og aktiviteter; herunder en musikfestival, Torup Bogby, et madmarked, fælles landsbymiddage, jazzkoncerter, et lokalråd, forældreskabte skole og børnehave, et fælles mødehus, en restaureret jernbanestation og senest et folkeuniversitet.

Centralt i landsbyens udvikling er Økosamfundet Dyssekilde, hvor en gruppe mennesker i 1990 slog sig ned for at leve bæredygtigt. 30 år senere er landsbyen så populær, at Torup udvider med bydelen Hvideland med 100 nye økohuse - og i øvrigt selv står for at erhverve jorden, så den ikke kommer på investorhænder.

- Jeg håber, at projektet også kan gøre os endnu klogere på vores ressourcer i landsbyen. Jeg snakker med rigtig mange mennesker og går meget op i at kombinere folk, så vi får mest muligt ud af deres evner. For eksempel viste det sig, at vi havde en klatrevægsinstruktør i området, som var ideel at inddrage i et projekt med at etablere en ny klatrevæg, siger Peter Plant.

Deler løsninger EU-projektet startede i december 2019 og i januar 2020 blev fem landsbyer forhåndsudvalgt til at deltage. Siden har landdistrikter og landsbyer fra hele EU ansøgt om at deltage, og de 16 øvrige deltagere er nu udvalgt. Projektet løber over to og et halvt år og skal i følge Smart Rural 21's hjemmeside » fremme og inspirere landsbyer i hele Europa til at udvikle og implementere smarte tilgange og strategier«.

28 nationale eksperter skal hjælpe landsbyerne med at udvikle og implementere smarte løsninger, I Danmark er Smart Rural 21's ekspert Kirsten Birke Lund, og hun skal i flere uger arbejde tæt sammen med Torup.

De udvalgte landsbyer skal desuden i gang med at udvikle strategier og løsninger, som skal være færdige i oktober. Herefter skal de begynde at implementere dele af strategierne. Man kan følge landsbyernes fremskridt og ideer på Smart Rural 21' hjemmeside.