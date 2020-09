Det gule område på kortet her mellem Evetofte og Haagendrup sydøst for Torup er et af to nuliuge graveområder. Det andet ligger ved Amager Huse og er en del af Grønnessegaard gods.

Landsby siger nej til nye grusgrave

Halsnæs - 29. september 2020 kl. 04:37 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Som Frederiksborg Amts Avis skrev for en lille måned siden, er to områder på Halsnæs udpeget til mulige udgravningsområder efter råstoffer i den nye råstofplan, som Region Hovedstaden har sendt til høring. De to områder ved Evetofte-Torup og ved Amager Huse er kommet med i den ny plan, mens Region Hovedstaden har fjernet området ved Ølsted og Ubberup fra planen efter massiv kritik fra naboerne.

En lignende kampagne er man ved at igangsætte i Torup op til et digitalt høringsmøde om planerne, der afholdes den 11. november.

- Vi er klar over at Regionsrådet har en bunden og utaknemmelig opgave i forbindelse med udpegning af fremtidige udgravningsområder. Lovgivningen på dette område er helt skæv: hver region skal inden for sit eget område udpege 'resurser' til at dække et muligt fremtidigt behov for byggemateriale. Det giver ingen mening og går hårdt ud over Hovedstadsregionen. Torup Ting har på denne baggrund indsendt en protest i form af et høringssvar, som peger på de store landskabelige og naturmæssige resurser, som vores område indeholder, siger formand for Torup Ting Peter Plant.

Det er bl.a. et habitat med en større flok kronvildt og et »enestående herregårdslandskab.«

- Begge dele er unikt for denne del af landet. Og vi anser naturen for at være en umistelig resurse. Kortsigtede hensyn må ikke ødelægge værdifuld natur, siger Peter Plant.

De to områder som er med i den ny råstofplan er et område på ca. 78 hektar ved Amager Huse og et område på 38 hektar ved Evetofte-Torup. Begge steder har Region Hovedstaden gennemført en afgrænsning og en miljøvurdering, der siger at ikke vil være sandsynligt, at udpegningen af området som interesseområde vil indebære en væsentlig påvirkning af miljøet.

Området ved Amager Huse ligger øst for bebyggelsen nord for Amtsvejen og omfatter en del af Grønnessegaards jorde. Området ved Evetofte ligger sydvest for sommerhusbebyggelsen mod Haagendrup og Torup.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.