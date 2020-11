Landets bedste Spar-købmand

For pludselig dukkede Spar's kædedirektør Richo Boss op i forretningen. Med sig havde han et stort 'roll-up' banner, en flot pokal, en stor buket blomster samt gavekort og diplom - alt sammen til den lokale Spar købmand, som herefter blev udnævnt som Årets Købmand indenfor Spar-kæden, udpeget blandt mere end 120 købmænd på landsplan.

Omsætning fordoblet

"Det er et fantastisk skulderklap, jeg havde hørt at jeg var nomineret og i finalefeltet, men herfra og så til at vinde, det er jo rigtig dejligt". Lyder det fra Sune Wenzzel.

Det er udfra adskillige kriterier, at prisen som Årets Sparkøbmand uddeles, såsom vækst, drift, omsætning, udvikling i forretningen som helhed, og her har Sune Wenzzel leveret et enestående stykke arbejde. Således er omsætningen i forretningen fordoblet siden han overtog den i 2017.