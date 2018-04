Se billedserie Det gamle kanonstøberi Gjethuset blev startskuddet til en vandretur tilbage til Frederiksværk grundlæggelse. I to timer hørte Sjællandske Mediers læsere en entusiastisk museumsleder, Frank Allan Rasmussen, fortælle om Frederiksværks fødsel som datidens største militærindustrielle kompleks - med afstikkere til flyvende kropsdele, kanoner med kongelige portrætter og en svimlende rig grundlægger plaget af dårlig samvittighed på sit dødsleje.

Send til din ven. X Artiklen: Læserne vandrede tilbage til Classens tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserne vandrede tilbage til Classens tid

Halsnæs - 18. april 2018 kl. 05:03 Af Kasper Daugbjerg Dønbo, Foto: Allan Nørregaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knapperne på tidsmaskinen bliver i første omgang indstillet til år 1761. Museumsleder på Industrimuseet Frederiks Værk, Frank Allan Rasmussen, er guide på en tidsrejse for Sjællandske Mediers læsere og har indstillet første stop til at blive i Frederiksværk i det 18. århundrede.

Turen starter ved Gjethusets gråpudsede vægge. Det er i dag kulturhus, men har en fortid som kanonstøberi og Danmarks første fabrik og blev opført i to etaper fra 1761-63 og 1766-67.

- Navnet er inspireret af det ord tyske ord »giessen« og betyder at hælde materiale eller at støbe. Men hvis vi havde stået her sammen i år 1700, så havde vi haft vand til knæene, for her var en stor, flad strand, siger Frank Allan Rasmussen.

Han slår hurtigt fast, at dagens hovedperson er J.F. Classen. En Oslo-født teologistuderende, som droppede studiet af Gud for at blive forretningsmand og endte med at anlægge det militærindustrikompleks, som blev til Frederiksværk.

- Men forudsætningen for at fortælle om J.F. Classen, hans huse og den kæmpe udvikling og omformning af området, starter med vand, siger Frank Allan Rasmussen.

Svenske krigsfanger og danske soldater gravede en kanal fra Arresø til Roskilde Fjord. Museumslederen kalder det »et af 1700-tallets mest avancerede ingeniørprojekter«. Vandkraften blev forsøgt udnyttet på flere måder uden held og kom til at lægge til grund for det kanonstøberi og krudtværk, som Classen blev bedt om at opbygge af kongen, Frederik V.

- Jeg kan lige se for mig, at han får foretræde for kongen og siger: »Jeg foreslår at kalde det Frederiks Værk efter kongen«. Men var det efter kongen? J.F Classen var en snedig rad, og hans initialer står for Johan Frederik, siger museumslederen.

Med råvarer fra Norge og udenlandsk arbejdskraft begyndte produktionen af krudt, kugler og kanoner, som både forsvarede riget i Slaget på Reden i 1801 og i den 2.Slesvigske Krig i 1864.

- I dag er Frederiksværk stolte over sin plads i historien, men kanonen er ikke bare et kunstværk eller smuk. Det er også destruktionsteknologi, som ødelægger lande, byer, familier og liv, siger Frank Allan Rasmussen.

Læs mere om arrangementet, flyvende kropsdele, de stadig eksisterende bygninger på Krudtværksområdet og en grundlægger, som endte med fyrstelige summer, men også dårlig samvittighed i Frederiksborg Amts Avis og andre af Sjællandske Mediers udgivelser.