Læs og lær for livet og byg bro i fritiden

Tre landsdækkende projekter for børn og unge, der alle er igang i Halsnæs Kommune, er nomineret når Børnehjælpsdagens Lillebror Pris skal uddeles 22. marts, i øvrigt for 25 gang.

Priskomitéen har udvalgt de tre nominerede på baggrund af 66 indstillinger fra offentligheden. Priskomitéen udpeger også den endelige prismodtager, der vil modtage 50.000 kroner og en Lillebror-statuette. De tre nominerede til prisen er foreningen BROEN Danmark, læringsprogrammet »Lær for Livet« og Nonprofit-organisationen »Læs for Livet«.

Siden 2013 har »Lær for Livet« styrket anbragte børns læring gennem et seksårigt tilbud, finansieret af private fonde. Endelig er også projektet »Læs for Livet« indstillet til Lillebror Prisen. På landsplan er der uddelt 150 fysiske biblioteker med ialt over 100.000 bøger til institutioner, bosteder m.v., hvor anbragte børn og unge opholder sig. I Halsnæs Kommune har Julemærkehjemet Kildemose modtaget et bibliotek fra organisationen bag.