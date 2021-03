Folkeskolen skal styrkes ved at lærerne har færre timer, mener et flertal. Foto: Niels. J. Larsen

Lærere skal undervise færre timer

Halsnæs - 22. marts 2021 kl. 04:37 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Et statsligt tilskud til løft af folkeskolen skal anvendes til sænke det gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne.

Det foreslår et flertal forud for at sagen behandles på byrådsmødet torsdag. Halsnæs Kommune modtager fra finansloven 2021 et beløb på 1,8 mio. kr. til et generelt løft af folkeskolen. På møderne i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og i Økonomiudvalget har et flertal stemt for at beløbet anvendes til at sænke det gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne fra 753 til 738 timer pr. lærer/skoleår.

I Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud stemte Venstre og Dansk Folkeparti for at pengene i stedet skulle fordeles til skolerne efter elevtal. Det samme stemte de tre Venstre-medlemmer af Økonomiudvalget for. Men flertallet af af S, SF og EL stemte for den første løsning med de lavere timetal til lærerne.

Puljen fra finanslovsaftalenhar til formål at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansættelser. Der skal udarbejdes særskilt regnskab for anvendelsen af puljen. Det betyder, at folkeskolerne i Halsnæs Kommune får midlerne tildelt som en særskilt tildeling ved siden af den øvrige tildeling.

Administrationen har foreslået de to forskellige muligheder for anvendelsen af midlerne på folkeskolerne. At sænke lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal med 15 timer årligt fra 753 til 738 timer eller fordele midlerne efter elevtal til folkeskolerne til holddeling, to-lærertimer og lignende.

Medarbejderne i Hoved-MED har anbefalet, at der arbejdes videre med nedsættelse af undervisningstiden, som et politisk flertal altså peger på.

Byrådsmødet på torsdag holdes i øvrigt som de foregående på Skype.