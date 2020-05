Mindestenen ved Nyvej i Asserbo for »Flammen«, alias Bendt Faurschou Hviid. Foto: Niels J. Larsen

Lægger blomster ved mindestenene 4. maj

Halsnæs - 01. maj 2020

Som følge af Covid-19-situationen har Frederiksværkegnens Historiske Forening aflyst 75 års mindehøjtideligheden for lokalområdets dræbte modstandsfolk. I stedet lægges buketter i stilhed på mandag 4. maj ved mindestenene i Nørregade i Frederiksværk og på Nyvej i Asserbo.

Tidligere modstandsfolk har i årtier mødtes den 4. maj ved mindestenene for de modstandsfolk fra lokalområdet, som mistede livet under besættelsen i forbindelse med deres indsats. Da de forhenværende modstandsfolk med årene faldt bort, videreførte Frederiksværkegnens Historiske Forening traditionen med at samles ved mindestenene på årsdagen for bekendtgørelsen af befrielsen. Siden er der hvert år blevet lagt blomster og holdt en tale ved arrangementet, som man altså må aflyse i år.

- Det er dog vores hensigt at gennemføre en lille minde højtidelighed ved de to mindestene. Der sker ved at vores tidligere kasserer Carl Jensen og vores tidligere redaktør Jørgen Tved sammen i al stilhed lægger en buket blomster, som vi hidtil har gjort, oplyser formand for den historiske forening Henning Petersen, der håber at den yngre generation stadig vil mindes de faldne fra krigen.

Stenen på Nørregade er til minde om Niels Jessen, Carl Benny Thorvald Rasmussen og Erik Thomle Nielsen, mens stenen i Asserbo er opsat for Bendt Faurschou Hviid, kendt som "Flammen", der voksede op her.

I forbindelse med 75-året for befrielsen var det også planen at den kopi af panserbilen V3, som er ved at blive bygget i Frederiksværk, skulle være vist frem i et større arrangement i Frederiksværk og Asserbo, men det er udskudt til 2021 på grund af Corona-restriktionerne.