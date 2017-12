LO-leder bliver ny chef i Halsnæs

- Med sin faglige profil er Helle et stærkt kort på hånden for Halsnæs Kommune. Ikke nok med at hun besidder en vigtig fagorganisatorisk viden, vi i kommunen kan drage nytte af, så har hun også en grundig indsigt i de forhold, der er vigtige for, at vi fortsat kan drive og udvikle den service, vi yder til borgerne, siger kommunaldirektør Anders Mørk Hansen.

Et af mine fokuspunkter vil være at styrke og udvikle den eksisterende indsats med at få flere borgere i job og under uddannelse. Men generelt gælder det, at der også fremadrettet skal være fokus på at sikre en god og effektiv service af høj kvalitet til kommunens borgere og virksomheder. Halsnæs er en spændende kommune, hvor alle er fokuseret på i samarbejde at gøre en forskel. Det glæder jeg mig til at blive en aktiv del af, siger Helle Seerup.