LIGE NU: Stor redningsaktion i gang efter kæntring

Politi, redningsmandskab med assistance fra forsvaret er lige nu i gang med en større redningsaktions ved Auderød Havn ved Arresø i Frederiksværk.

Det oplyser Frederiksborg Brand og Redning på Twitter.

Her er tre personer kæntret i en kano, men det er kun lykkedes at få to af dem i land. Den tredje er der endnu ingen spor efter.

Ifølge meldingen på Twitter er der både dykkere, redningsbåd samt helikopter med i redningsaktionen.

Til sn.dk oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi, at der er tale om tre mænd i 20'erne, og at de to af mændene fik ved egen hjælp reddet sig i land.

De to mænd er våde og kolde, men de har ikke umiddelbart behov for behandling.

- Vi mangler stadig en tredje mand, som vi nu leder efter, siger vagtchefen

Hvad der har ført til, at kanoen kæntrede, vides endnu ikke.

Politiet fik anmeldelsen klokken 18.39 fra en person, der var i området og derfor kunne se, at kanoen var kæntret.