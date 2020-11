Kystsikring: Borgmestre bejler til minister

Nordkystkommunerne Halsnæs, Gribskov og Helsingør nåede tidligere på ugen til enighed om en bidragsfordeling i forbindelse med det store strandfodringsprojekt Nordkystens Fremtid.

Halsnæs Kommune erklærede sig sidste måned klar til at "trykke på startknappen" efter nogle års forberedelser, nu er de to andre kommuner med, og de har i fællesskab sendt en skrivelse til miljøminister Lea Wermelin (Soc.dem.) med opfordring til, at regeringen bistår økonomisk til projektet til i alt 500 mio. kroner over en flerårig periode.

"Vi har jo set regeringen i årevis kystsikre den danske vestkyst. Så det bør man absolut også gøre her i Nordsjælland," lyder det.