Kvinde varetægtsfængslet for brandstiftelse

En 69-årig kvinde er varetægtsfængslet frem til 16. april ved et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød efter at hun torsdag morgen forsøgte at sætte ild til sin lejlighed på Skovfogedengen i Frederiksværk.