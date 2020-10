Kvinde skræmte indbrudstyv væk

En indbrudstyv tog flugten efter han torsdag formiddag blev forstyrret af en 36-årige kvinde. Episoden skete på Lyngtoften i Asserbo, hvor kvinden opdagede manden, der havde et koben i hånden.

Kvinden kontaktede politiet og en patrulje blev sendt til stedet for at lede efter manden, der var kørt væk i en sort stationcar. Manden beskrives som 180- 185 cm høj, 35-40 år, han havde en bred kæbe og var iført grå hættetrøje med hætten trukket op, blå jeans og havde et koben i hånden.