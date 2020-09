Kvinde i kørestol gik til angreb på bil

En 42-årig mand fra Ølsted anmeldte torsdag aften, at en kvinde i kørestol var kørt ind i hans bil. Episoden skete omkring klokken 17.30 på Gydebakken i Ølsted, hvor manden havde holdt tilbage for en modkørende ved en vejchikane.

Umiddelbart herefter kørte kvinden i kørestol ind i mandens bil. Et kvarters tid senere krydsede de to trafikanters veje på Hovedgaden og her kørte kvinden hen til den 42-åriges bil og sparkede og ridsede den.