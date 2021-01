Kvinde blev franarret 1000 kr. foran Netto

Torsdag klokken 12.36 anmeldte en 52-årig kvinde fra Frederiksværk, at hun onsdag omkring klokken 11.30 var blevet opsøgt af en fremmed kvinde på p-pladsen foran Netto på Nørregade i byen.

Den fremmede kvinde havde et clipboard i hånden med et papir på, der omhandlede en donation til "Center for døve og handicappede børn", hvor der i forvejen var nogle underskrifter på.