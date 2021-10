Kviktestcenter lukker

Sidste mulighed for at få en hurtigtest i Frederiksværk er fredag den 8. oktober inden kl. 16.

En længere periode med lokale kviktests er dermed slut, og lukningen af testcentret i Rådhussalen sker som led i den nationale genåbningsplan, hvor alle hurtigteststeder nu bliver udfaset, oplyser Halsnæs Kommune, og henviser til, at der fortsat er mulighed for at blive pcr-testet i blandt andet Hundested og Hillerød.

Fra oktober er der i testcentret i Hillerød mulighed for at få lavet en hurtigtest i tilfælde, hvis der er akut behov for hurtigt svar på en test.