Det er på mange fronter blevet diskuteret, om det er i orden, at detailhandelen er lukket ned med en nulomsætning, mens varehuse som Kvickly må sælge tøj, sko, isekram og andet nonfood. Det har fået Søren Henriksen, varehuschef i Kvickly i Frederiksværk til at donere et stort beløb til byens trængte specialforretninger

Kvickly kommer trængte naboer til undsætning

Under den seneste corona-nedlukning har Kvickly et større salg af nonfood (ikke dagligvarer) end normalt. Det er overskuddet af det ekstra salg i januar og februar som Kvickly vil komme de trængte specialbutikker til undsætning med:

"Der er flere idéer oppe og vende om hvordan pengene skal komme alle til gavn, det kunne eventuelt blive som en hjælp til lokal markedsføring af specialbutikkerne for at skabe ekstra liv i lokalområdet", lyder det fra Søren Henriksen.

Landsdækkende nabohjælp

Det er rundt i hele landet, at Kvickly støtter i varehusenes lokalområde, og hjælpen har forskellig karakter fra sted til sted.

Eksempelvis i Ribe, hvor Kvickly har valgt at donere hele det samlede beløb til byens handelstandsforening. I andre byer doneres pengene til specielle events, fremstød på sociale medier eller i form af annoncering i lokalaviserne:

”Vi går ind for sund konkurrence, men lige nu kan vi sælge varer, som vores naboer i specialbutikkerne ikke kan,” siger kædedirektør i Kvickly Torben B. Andersen. Han fortsætter:

”Vi ønsker at være en del af et levende handelsmiljø, og det kræver levende specialbutikker. Efter Corona-nedlukningen er mange hårdt pressede. Så for at sikre, at der også i fremtiden er liv, hvor vi ligger, vil vi bruge overskuddet af vores ekstra salg til at hjælpe vores naboer, alle dem, som lige nu er lukkede. Det er til fælles gavn,” siger Torben B. Andersen.