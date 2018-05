Billledet her er fra en af DSRS Lynæs andre opgaver. Kutteren ud for Liseleje lykkedes ikke at redde. Foto: DSRS Lynæs

Kutter sunket ud for Liseleje: - Det er et sørgeligt syn

Halsnæs - 14. maj 2018 kl. 12:41 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var meningen, at Dansk Sørednings Selskab(DSRS) Lynæs bare skulle give ejeren af en kutter et lift ud til hans båd, som lå for anker ud for Liseleje med motorproblemer.

Manden kontaktede fredag DSRS, og om aftenen fik han og en generator, der skulle starte kutteren op igen et lift. Ved ankomsten til stedet, stod det dog klart, at der var brug for mere end bare end generator, hvis mandens båd skulle sejle igen. Den var nemlig sunket og kun en halv meter af mastetoppen stak op af vandet.

»Det er et sørgeligt syn, der møder os, da vi når frem, men vi kan ikke gøre mere. Vi underretter JRCC om positionen af hensyn til afmærkning af vrag, og derefter returnerer vi til Lynæs via Hundested, siger Bo Vinthen, stationsleder hos DSRS Lynæs.

Han forklarer, at det desuden er rapporteret, at skibet indeholder omkring 50 liter brændstof, men at det er beredskabets ansvar at håndtere.

Allerede to dage inden var DSRS Lynæs blevet gjort opmærksomme på selv samme kutter. Joint Rescue Coordination Centre (JRCC - den danske eftersøgnings- og redningstjeneste) meddelte, at en »fiskejolle« drev rundt i Kattegat.

Da DSRS Lynæs rykkede ud viste det sig at være en forladt fiskekutter på 20-25 tons, som lå for anker. Ankeret kunne imidlertid ikke holde kutteren og denne drev nu stille og rolig til havs.

Efter nærmere overvejelse valgte DSRS Lynæs at kontakte JRCC og meddele dem, at de ikke ville være i stand til at sikrer en sikker indsejling ind i Hundested havn.