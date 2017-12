Kurt holder igen juleaften på Strandgården med over 80 gæster. Foto: Allan Nørregaard

Kurt skal holde jul med 81 gæster

Halsnæs - 24. december 2017

- Det kan du dælme tro, at jeg skal.

Svaret kommer prompte fra 73-årige Kurt Christensen fra Hundested. Han har de foregående 20 år åbnet døren juleaften og inviterede både enlige og familier, der mangler en varm stue, godt selskab eller lidt på kistebunden indenfor. Det har han med al tydelighed ikke tænkt sig at stoppe med.

- Vi holder juleaften for alle for 21. gang i år, og det går lifligt til med tilmeldinger. Onsdag aften rundede vi 81 tilmeldte, men der er altid plads til en til, siger Kurt Christensen.

- Det er måske lidt trist, at så mange mennesker ikke har nogen at holde jul med, men jeg er hamrende stolt over, at de så kommer her og samles, funderer han.

I år tæller deltagerne seks børn, og aldersmæssigt spænder de 81 tilmeldte fra 2½ til 90 år.

- Det er et meget blandet publikum, men når jeg har budt velkommen klokken 18, så er alle lige, og alle morer sig, uanset om de kender hinanden eller ej. Det er skønt og er med til at gøre det værd at forsætte, siger Kurt Christensen

Den fælles julefest startede Kurt Christensen i 1996 med konen Jytte. Siden har de ikke holdt juleaften med deres egne familie, men selskab mangler de ikke. Julefesten er nemlig blevet en tradition, der hvert år samler mellem 70 og 90 deltager i Strandgården i Hundested.

Efter ti år forsøgte Kurt at trække sig fra traditionen og finde en efterfølger. Det meddelte han til en af julefesterne, hvorefter folk gik helt i koma.

- Min kone kom bagefter og sagde, at det ikke var så godt. Så måtte jeg op og slå på glasset igen og sige: »Kære venner, der bliver juleaften igen næste år«. Så var stemningen tilbage, mindes Kurt.

Men 11 år senere tænker han igen over at finde en efterfølger, og det kan være, at Kurts Julefest bliver i familien.

- Alderen ikke med mig mere, og jeg arbejder på at finde nogen, der kan aflaste og afløse mig. Begge mine døtre er på banen, og jeg håber, det kan gå i arv til dem, siger Kurt Christensen.

Julefesten får hverken støtte fra kommune eller menighedsråd, men kører på de sponsorater, som Kurt og hans hjælpere får samlet sammen. På den front har 2017 været et godt år.

- Vi har fået to store sponsorater i hus, og det er jo bare lykken, siger Kurt.

EDC Fonden donerede tidligere på året 15.000 kroner til arrangementet og siden fulgte Arresø Begravelsesforretning trop med 10.000 kroner. Penge, som i følge Kurt, gør en forskel.

- Jeg tror, det bliver den største juleaften, jeg har haft herude. Jeg har mødt meget velvillighed, fået to sponsorater og de fire gutter fra Bellona i Nørregade i Hundested træder for andet år til og står for maden.

- Jeg ville selv have spurgt dem, men for en måned siden kom den ældste af brødrene dernede selv og sagde, at det klarede de, siger Kurt Christensen.

Menuen står i år på andelår og kamsteg med al slags tilbehør. Herefter kommer risalamanden på bordet og senere på aftenen følger slik, kaffe og bingospil. Derudover har Kurt en personlig gave til alle.

- Når folk melder sig til, spørger jeg dem om, hvor gamle de er. Men jeg skynder mig at forklare, at det er på grund af julegaven. Fredag har jeg tilsagt fem damer, som pakker gaver ind med mig, og så sidder jeg med tilmeldingslisten og de sponsorerede gaver og finder det rigtige til folk.

- Der er et temmelig stort bjerg af gaver under juletræet, siger Kurt Christensen, som i år også kan glæde gæsterne med musik hele aftenen.

- Sidste år havde vi ingen spillemand, og der blev ikke sunget en eneste salme. Derfor efterlyste jeg tidligere i år en musiker, som ville være med os juleaften. Han er nu fundet, og jeg glæder mig til, at han kan sætte liv i aftenen, siger Kurt Christensen.