Kunstnerhuset slår dørene op

Halsnæs - 18. maj 2018 kl. 11:57 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lagt op til en kunstnerisk tour de chambres, når Thora Finsdottir Søe, Krista Rosenkilde, Jane Balsgaard, Jan S. Holmgaard, Carsten Dahl og Lene Dahl slår dørene op til deres værksteder, atelierer og gallerier i Pinsen.

Til daglig er de alle at finde i Kunstnerhuset i Frederiksværk umiddelbart bag Gjethuset, og Frederiksborg Amts Avis har smugkigget ind bag dørene for at se, hvad kunsterne - og en gæstekunstner i form af Camilla Grell - har tænkt sig at vise frem i anledning af Kunstrunden 2018.

Værkstederne ligger af forlængelse af hinanden, og hver gang en ny dør bliver åbnet, træder man ind i et nyt kunstnerisk univers. Fra Lene Dahls keramiske brugskunst vandrer man ind i blandt Carstens Dahls malerier, der står, ligger og hænger, hvor end man kigger hen.

Han arbejder i øjeblikket på et projekt med Industrimuseet Frederiks Værk og er sideløbende i gang med flere malerier. Værkstedets logik tilskriver, at alt, der hænger, er færdigt, mens det, som står bestemte steder på gulvet, er under udarbejdelse.

Det gælder blandt andet to malerier, hvor kuber spiller en central rolle. Det ene er inspireret af en skulptur på et museum, mens det andet startede som »et snap« (en besked i app'en Snapchat, som kan indeholde både tekst og billede, red.) fra hans datter.

- Hun sendte mig en snap af sin fod med tekst om, at det var årets første sandal-dag. Jeg var vild med de rum, lys og skygger lavede, og det prøver jeg at genskabe som maleri, siger Carsten Dahl.

Den seneste tilføjelse til Kunstnerhuset er tekstildesigneren Krista Rosenkilde. Hun flyttede for to år siden fra København til Hundested, hvor hun fik værksted på havnen. Det er nu byttet ud med kvadratmeter bag den sidste dør i Kunstnerhusets kringelkroge - umiddelbart efter rummet, hvor Jan S. Holmgaard laver tegninger, installationer og skulpturer af papir, og ovenover Thora Finsdottir Søe, som laver keramiske finurligheder i kælderlokalet.

- Jeg havde på det tidspunkt brug for ro og fik mulighed for at blive en del af det fedeste sted i verden. Så snart jeg så, at der var en ledig plads, ansøgte jeg. Her har jeg et fantastisk lokale, der er god stemning, og der er mulighed for at bruge hinanden og have kollegialt samvær, siger Krista Rosenkilde.

- Du kan ikke få noget lignende i København. Det koster tre gange så meget og er tre gange så småt.

Hun er oprindeligt uddannet på Kunstakademiet, men har gradvist søgt væk fra de malerier og skulpturer, hun startede med at lave.

- Jeg har bevæget mig mere og mere i retning af tekstildesign. Det kriblede i mig for at prøve det af, og jeg har startet en webshop, som gør rigtig fint, siger hun.

Når Kunstnerhuset i Pinsen åbner dørene vil man i hendes atelier kunne se de tæpper, puder og møbler, hun har designet, lavet og betrukket.

- Jeg håber, at der kommer mange. Det er jo derfor, at vi gør det. Her er ikke åbent til hverdag, med mindre man har en aftale, og der er mange, som er nysgerrige for at kigge ind. Nu har de chancen, siger Krista Rosenkilde.

Du kan kigge ind i Kunstnerhuset fra 19.-21. maj mellem kl. 11-17.00.

