Leif Nielsen har meddelt at han træder ud af Billedkunstrådet, som han blev valgt til i 2019.

Kunstner tager kritisk afsked med billedkunstråd

Halsnæs - 25. juni 2020 kl. 04:50 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den autodidakte Vinderød-kunstner Leif Nielsen har besluttet at træde ud af Billedkunstrådet i Halsnæs Kommune - et år og fire måneder efter, at han blev udpeget til opgaven af et enigt byråd.

Han konstaterer, at det har været en særdeles lærerig periode, men beklageligvis ikke så positiv.

- Derfor har jeg har meddelt Billedkunstrådet, at jeg udtræder, med omgående virkning, hvilket der nok heller ikke er nogen af rådets medlemmer der vil beklage, siger Leif Nielsen til Frederiksborg Amts Avis.

Samtidig afleverer han denne melding som begrundelse for sin beslutning:

- Beklageligvis er Billedkunstrådets medlemmers viden om kunst og kunstnere i Halsnæs noget mangelfuld, med en enkelt undtagelse. Men man beretter gerne om den viden, kunstnerisk indsigt og erfaringer man har, ved blandt andet at have siddet i bestyrelsen for et jysk kunstmuseum. Alligevel mangler der en fundamental og basale viden om, hvor man finder oplysninger om diverse kunstnere, samt hvilke kunstnere der har relationer til Halsnæs. Det fremkaldte så et andet ordbillede hos mig. »Uvidenhed har aldrig hindret nogen i at udtale sig med stor vished« citatet af Søren Kirkegaard.

Formand for Billedkunstrådet Kim Meyer Andersen beklager, at Leif Nielsen har trukket sig.

- Han har skrevet at han trækker sig ud af personlige grunde, og jeg har netop sendt en mail til ham, hvor jeg beklager, at han vil træde ud og opfordrer ham til at blive. Han var et udmærket tilskud til rådet, og jeg mener, at vi netop var ved at få et godt samarbejde igang, siger Kim Meyer Andersen.

