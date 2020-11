Se billedserie Vibeke og Gerd Sunde i deres fælles værksted, som samtidig er galleri. Kig endelig forbi, de er glade for at få besøg.

Send til din ven. X Artiklen: Kunsten førte søstre sammen i Hundested Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunsten førte søstre sammen i Hundested

Efter mange år i henholdsvis Sverige og Nordjylland valgte søstrene Vibeke og Gerd Sunde at flytte sammen i Hundested og åbne et arbejdende kunstværksted

Halsnæs - 11. november 2020 kl. 12:50 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Østergade 8, bare 50 meter fra Hundesteds hovedstrøg og få hundrede meter fra det pulserende miljø på havnen, ligger et lille kunstgalleri ved navn Galleri Sunde.

Her arbejder og udstiller søstrene Sunde: Gerd maler, og Vibeke laver finurlige stentøjsskulpturer.

Det arbejdende værksted har fast åbent hver lørdag kl. 10-12. Men man er velkommen når som helst, søstrene er i værkstedet. Der er altid kaffe på kanden, og de elsker begge at hyggesnakke med de besøgende.

"Jeg har malet i ca. 40 år. Jeg havde en god ven, der lokkede mig på et kursus," fortæller Gerd Sunde.

Hun har boet 45 år i Sverige, hvor hun arbejdede som forskningslaborant og havde maleri som seriøs hobby - og med eget galleri.

"Jeg er interesseret i farver - at finde de farver og nuancer, der klinger med hinanden. Harmoni og skønhed gør mig glad. Forhåbentlig gør det også andre glade, så er det ekstra dejligt," smiler Gerd Sunde.

Lillesøster Vibeke er oprindeligt uddannet tøjdesigner på Kunsthåndværkerskolen, men har arbejdet som ingeniør i mange år.

Hun har lavet keramik siden hun var barn:

"Jeg fortæller historier. Alt jeg laver er unika. Jeg drejer ikke, men 'pølser' det op," forklarer Vibeke Sunde.

Hendes skulpturer udgør nærmest en hel dyrepark. En broget dyreskare med f.eks. hvalros, søheste, surikater, høns og delfiner - ofte med et lille 'tvist'.

F.eks. en dromedar med en cola om halsen, eller fuglehuse udformet som katte der med åben mund inviterer indenfor.

Bofællesskab Søstrene Sunde flyttede sammen i Hundested for fire år siden, og for tre år siden åbnede de galleriet, som de har indrettet, præcis som de gerne ville have det.

Vibeke var blevet alene og ville efter 25 år i Rebild gerne tilbage til Sjælland, hvor hun har børn og børnebørn.

Søstrene kendte området, da forældrene havde haft sommerhus i Asserbo. Men det var Hundesteds gode ry blandt kunstnere, der gjorde udslaget:

"Vi har gennem årene deltaget i adskillige kunstudstillinger rundt omkring i Danmark, så vi kendte f.eks. Egeværk og Glassmedjen. Hundested har et rigtigt godt ry blandt kunstnere, og der er stor kvalitet. Det miljø kunne det var rart at være en del af, tænkte jeg," fortæller Vibeke og fortsætter:

"Så tog jeg på rundtur i Hundested med min datter og faldt over huset her."

Gerd var i mellemtiden også blevet alene, og hun ville efter 45 år i Sverige tilbage til Danmark.

Så opstod ideen, at de kunne flytte sammen i det hus, som Vibeke havde fundet i Hundested.

"Det har været fantastisk at flytte sammen som voksne. Vi har et fælles projekt, vores kunst. Selvom vi ikke arbejder med det samme, så kan vi inspirere hinanden og sparre med hinanden. Det er rigtig godt. Normalt kan det ellers være ret ensomt at arbejde som kunstner," fortæller Gerd.

De to søstre har bestemt ikke fortrudt hverken at flytte sammen eller at arbejde sammen. Og heller ikke at de valgte Hundested som ramme for deres fælles tilværelse.

"Her sker så meget, og det har været let at falde til. Hundested er en åben by, det er meget nemt at komme til at tale med folk," siger de samstemmende.

Åbent hus i værkstedet Vibeke og Gerd Sunde skulle have deltaget på årets store julemarked i Gjethuset, men det er desværre aflyst på grund af covid-19 situationen i Danmark.

I stedet vil Galleri Sunde holde ekstra åbnet i weekenden lørdag og søndag 21.-22. november.